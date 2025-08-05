隆銘綠能獲法院裁定 本票爭議期間宏昇營造不得行使票據權利

隆銘綠能（3018）重訊指出，獲高雄地方法院裁定，本票爭議期間宏昇營造不得行使票據權利。（資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕

隆銘綠能（3018）今日重訊表示，已於114年8月5日收到臺灣高雄地方法院針對宏昇營造股份有限公司（以下簡稱「宏昇營造」）涉及票據爭議的民事裁定及執行命令。法院裁定宏昇營造在仲裁確定前，不得就涉案兩張本票對隆銘及付款人請求付款或進行轉讓，亦不得行使任何票據權利。

本案起因於114年6月27日，宏昇營造未經任何通知、協商或提醒，即突襲性提示隆銘綠能開立的兩張本票，導致隆銘綠能當日無法即時處理，遭金融機構登載退票紀錄，對公司信譽與資本市場造成重大衝擊。隆銘說明，該票據係配合「臺灣桃園國際機場聯外捷運系統A14車站土建、水環工程之機電工程」專案所開立，屬履約保證用途，雙方並無實際金錢債務關係。

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隆銘綠能指出，本案發生後，公司不僅無預警遭退票，並因此被列入證交所分盤交割股票，股價劇烈波動、投資人信心受損，亦重創公司多年來累積的誠信與專業形象。公司強調，宏昇此舉違反契約合作精神，實屬不公，隆銘將依法積極應對。

目前，公司已委任律師正式啟動仲裁程序，並依照相關契約條款與法律規定，同步展開民刑事求償行動。隆銘重申，將持續秉持守法經營、誠信履約原則，全力捍衛公司及股東權益，並呼籲各界理性看待退票事件，不應誤解為公司財務風險。

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