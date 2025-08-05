藥華藥7月營收13億元創新高 下半年營收將逐季成長

藥華藥7月營收創新高，預估下半年逐季成長。圖為藥華藥經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今（5）日公告7月營收達13億元，月增8.76%、年增48%，創下單月歷史新高。7月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101），在美國及全球市場銷售表現持續穩健，推升整體營收穩步成長。

累計1至7月，藥華藥營收達81.6億元，較去年同期大幅成長68.65%。藥華藥表示，隨著主要市場的病人數穩定增加，預期下半年將延續逐季成長的趨勢。另，新適應症原發性血小板過多症（ET）推展順利，有望明年取得藥證。

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在全球市場拓展方面，藥華藥已向加拿大衛生部提出Ropeg用於治療真性紅血球增多症（PV）上市許可申請，進一步拓展美洲市場。

新適應症ET藥證申請亦進度順利，藥華藥目標於2026年陸續取得全球ET藥證，已投入商業化的準備，包含銷售、行銷、以及市場准入的策略布局，屆時將成為推動營運的第二成長引擎。

藥華藥於7月18日向美國FDA提出會議申請，並已獲FDA通知將於9月召開會議。藥華藥也規劃盡快向臺灣、日本提出ET藥證申請，若推展順利，預計可於今年底前完成送件程序。另，中國國家藥品監督管理局（NMPA）於7月16日正式受理ET藥證申請。

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