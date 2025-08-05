5-6月發票中獎清冊出爐 台中花58元買五金中千萬

今年5-6月統一發票，千萬特別獎開出17張。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布5-6月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出17張、200萬元特獎開出20張；其中，有位民眾在新北市永和區福和路統一超商花20元買1瓶麥香紅茶及1瓶麥香奶茶， 就抱走千萬元大獎；另有人在台中市太平區中山路偈亭泡菜鍋花15元加點雞蛋，就中了200萬元。

本期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「47406327」；200萬元特獎中獎號碼「05579058」；3組頭獎中獎號碼則為「49912232」、「73145004」及「99174704」。財政部表示，5-6月期統一發票領獎期限為8月6日至11月5日止，提醒中獎人於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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財政部賦稅署表示，本期千萬特別獎開出17張，除了統一超商買飲料花20元，還有台南市後壁區新厝72號全家便利商店45元買咖啡；新北市板橋區雨農路50號統一超商花53元買食品；台中市北區中清路1段振宇五金花58元買銅轉接頭；高雄市鳥松區坔埔路藥達藥業花4984元進貨處方箋用藥等。

另，本期200萬特獎開出20張，包括foodpanda平台費5元；台中市太平區中山路偈亭泡菜鍋加點雞蛋15元；台南市南區金華路2段101文具天堂花30元買便利貼；新北市中和區員山路全家花32元買食品；嘉義市西區中山路377號一沐日花35元買飲料；台南市南區中華西路1段全聯福利中心花45元買食品等。

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