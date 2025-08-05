晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

兩大利空影響營運 廣越第2季每股虧0.34元

2025/08/05 17:32

廣越受到新台幣強勢升值與越南前江廠廠房火災影響，第二季季每股虧損0.34元。（廣越提供）廣越受到新台幣強勢升值與越南前江廠廠房火災影響，第二季季每股虧損0.34元。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）今（5）日召開董事會通過第二季合併財報，受到新台幣匯率強升與越南前江廠廠房火災影響，單季每股虧損0.34元，董事長吳朝筆指出，第二季可視為未來數年的營運谷底，公司將持續以資本報酬率（ROE）作為營運對標。

廣越第二季營收48.05億元，季增74.3%、年增16.3%；毛利率16.8%，季增6.6個百分點、年增0.3個百分點；營益率7.7%，季增11.97個百分點、年增0.8個百分點；歸屬母公司業主虧損3500萬元，季增73.07%、年減83.64%；每股虧損0.34元，季增73.01%、年減83.54%。

廣越2025年上半年業外項目包含1.68億元匯損與2.12億元火災損失（保險理賠尚在申請中），對獲利造成壓力；不過，本業相關指標較去年同期已有改善。吳朝筆表示，雖然第二季面臨不少挑戰，但營收、毛利與營業利益仍較去年同期成長，也反映出部分效率提升的成果。 

吳朝筆進一步指出，廣越多年來為國際指標型戶外與運動品牌進行全球產能布局，在當前政經環境快速變動之下，是少數同時具備「大客戶」與「優勢產區配置」雙重韌性的戶外機能服飾供應商，因此才會看好今年第二季的營運表現，可以視為未來數年的營運谷底。

吳朝筆提到，全球供應鏈整併加速，能在變局中維持穩定供應並持續獲得大品牌信任的廠商已越來越少，未來的挑戰將更多來自供給端而非需求端。展望未來，公司將持續以資本報酬率（ROE）作為營運對標，推動「Icebreaking 計畫」，深化組織效率、優化接單策略與資本支出管理，以穩健步調強化整體營運體質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財