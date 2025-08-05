兩大利空影響營運 廣越第2季每股虧0.34元

廣越受到新台幣強勢升值與越南前江廠廠房火災影響，第二季季每股虧損0.34元。（廣越提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕戶外機能服飾與羽絨衣代工廠廣越（4438）今（5）日召開董事會通過第二季合併財報，受到新台幣匯率強升與越南前江廠廠房火災影響，單季每股虧損0.34元，董事長吳朝筆指出，第二季可視為未來數年的營運谷底，公司將持續以資本報酬率（ROE）作為營運對標。

廣越第二季營收48.05億元，季增74.3%、年增16.3%；毛利率16.8%，季增6.6個百分點、年增0.3個百分點；營益率7.7%，季增11.97個百分點、年增0.8個百分點；歸屬母公司業主虧損3500萬元，季增73.07%、年減83.64%；每股虧損0.34元，季增73.01%、年減83.54%。

請繼續往下閱讀...

廣越2025年上半年業外項目包含1.68億元匯損與2.12億元火災損失（保險理賠尚在申請中），對獲利造成壓力；不過，本業相關指標較去年同期已有改善。吳朝筆表示，雖然第二季面臨不少挑戰，但營收、毛利與營業利益仍較去年同期成長，也反映出部分效率提升的成果。

吳朝筆進一步指出，廣越多年來為國際指標型戶外與運動品牌進行全球產能布局，在當前政經環境快速變動之下，是少數同時具備「大客戶」與「優勢產區配置」雙重韌性的戶外機能服飾供應商，因此才會看好今年第二季的營運表現，可以視為未來數年的營運谷底。

吳朝筆提到，全球供應鏈整併加速，能在變局中維持穩定供應並持續獲得大品牌信任的廠商已越來越少，未來的挑戰將更多來自供給端而非需求端。展望未來，公司將持續以資本報酬率（ROE）作為營運對標，推動「Icebreaking 計畫」，深化組織效率、優化接單策略與資本支出管理，以穩健步調強化整體營運體質。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法