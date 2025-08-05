指歐盟對美貿易談判「太軟弱」德財長：歐洲必須更強大

德國財政部長科林貝爾（Lars Klingbeil）呼籲，歐洲須變得更加強大，才能從容與美國往來。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國與歐盟7月27日達成15％關稅貿易協議，成員國對此看法不一。德國財政部長科林貝爾（Lars Klingbeil）在華盛頓與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會晤前表示，歐盟在貿易談判中對美國「太過軟弱」，強調歐洲必須變得更加強大，與美國互動才能更為從容。

科林貝爾說，「身為歐洲人，我們必須變得更強大」、「這麼一來，我們也就能更有自信地面對美國，不是要對抗他們，而是與之對話。」

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科林貝爾說，由於企業在計畫上需要明確性，因此需迅速解決與美國的貿易衝突。除了關稅外，兩人也會討論如何應對中國廉價貨物流入美歐市場，以及年底美國接任2026二十大工業國（G20）輪值主席國等議題。科林貝爾強調柏林與華府緊密合作的期盼，「我們尋求對話，不會對困難議題避而不談，並探究如何共同解決問題」。

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