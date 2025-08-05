比亞迪登台挑起敏感神經 台供應鏈選客不加入價格廝殺

中國電動車龍頭比亞迪。（美聯社）

〔記者林菁樺／台北報導〕市場盛傳中國電動車龍頭比亞迪可能透過繞道方式登台，台灣總代理太古汽車將從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台；汽車零組件業界人士分析，現況來看，比亞迪在泰國廠生產，屬於海外生產的進口車，法規難全面阻擋，該業者合作對象包括中系、美系等電動車，也曾與比亞迪交手，但比亞迪主打價格戰，由於價值不同，雙方未再繼續合作。

由於MG品牌迅速崛起，引發國內高度關注，更讓綠委不滿，痛批中國汽車零件根本是化整為零、偷渡來台。經濟部也出手，於去年8月1日實施新制，針對國內車廠業者規劃引進中國品牌者等4種車款樣態，需要符合零件在地化採購比例，並分年提高比例。

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但新規是針對中國進口車、來台組裝規定，而海外進口車並未有所規範。業界人士點出，VOLVO已被中國吉利併購，屬於陸資併購之國際品牌者，是經濟部規定的四樣態之一，但法規沒對海外進口車要求，只要繞道自三地進口即可。

VOLVO部分車款是從馬來西亞廠生產、再進口台灣，也就是比亞迪參考VOLVO模式，自泰國生產，照樣可登台。

業界分析，台灣市場對比亞迪而言根本不大，有、沒有都不會造成太大影響，要看的是背後進口商，也就是代理商太古集團，這才是關鍵。而為何台灣市場小，比亞迪又是中國品牌，本來就容易挑動政府敏感神經，代理商仍要積極引進，業界舉例，MG在尚未管制前衝出的銷售量，還是有利可圖。

不過，太古也是VOLVO在台的商用車代理商，以法規來看，政府很難以「雙重標準」對待VOLVO、比亞迪，若最終仍擋下比亞迪，反而可能影響VOLVO在台車款狀況。

該供應商本身就是美系電動車大廠合作夥伴，比亞迪也曾經接觸合作，但雙方未再深入原因，即是比亞迪採取低價，要切入其供應鏈必須用價格內捲（中國形容競爭激烈），但該業者也想挑客戶，不想只用價格吸引，而是後端服務、附加價值提升，生意往來才能長久，因此未想再與比亞迪進一步深化合作。

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