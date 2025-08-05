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瑞鼎上半年EPS 9.56元 Q3需求動能轉趨保守

2025/08/05 16:36

瑞鼎董事長黃裕國。（記者卓怡君攝）瑞鼎董事長黃裕國。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕顯示驅動IC廠瑞鼎（3592）公告董事會通過第二季合併財務報告，第二季合併營收58.5億元，季增0.4%，年減9.3%；毛利率26.9%，季減2.6個百分點，年減減少3.6個百分點；營業淨利4.4億元，季減5.8%，年減25.6%；稅後淨利2.7億元，季減42.1%，年減55.0%，每股盈餘3.50元。上半年合併營收116.8億元，年減6.5％；整體毛利率28.2%，年減1.9個百分點；營業淨利9.0億元，年減21.9%；稅後淨利7.3億元，年減36.6%，每股盈餘9.56元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第二季大尺寸驅動IC、AMOLED 驅動IC及車載工控驅動IC出貨動能持續增溫，雖然受到新台幣強勁升值的影響，但整體營收仍呈現微幅增加。其中，大尺寸驅動IC在IT應用方面，部分客戶因應美國關稅政策的不確定性提前拉貨，需求有所增加，然而電視應用則因客戶調節產能，需求下滑，惟整體大尺寸驅動IC需求增加。中小尺寸AMOLED驅動IC方面，受惠於應用擴大並有提前備貨情況，穿戴裝置需求明顯增加，智慧型手機需求則小幅成長。車載工控驅動IC需求增加，成長穩健，惟受匯率影響營收小幅下滑。

展望第三季，瑞鼎表示，經歷上半年部分客戶提前備貨影響，市場需求逐步轉向理性，加上中國補貼效應減弱，預期第三季在缺乏新增推力的情況下，整體需求動能轉趨保守。此外，新台幣匯率波動將持續影響本季營收表現，後續仍需持續觀察。整體而言，第三季營運表現預期大尺寸驅動IC在IT應用需求將有所減少，電視應用在歷經客戶產能調控後，需求可望增加；中小尺寸AMOLED驅動IC方面，智慧型手機及穿戴裝置合計需求變化不大，IT應用會有所成長。車載工控驅動IC方面，TDDI新案陸續量產，出貨動能將維持穩健。

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