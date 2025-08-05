元大航太防衛科技ETF績效亮眼 7月股民暴增逾2500人

00965股價持續創新高，7月股民大增2500人。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大航太防衛科技（00965）今年以來績效亮眼，受惠美國軟體界的輝達Palantir財報驚喜、三菱重工獲澳洲護衛艦訂單利多，今（5）日股價持續上揚，盤中再刷20.79元新高，終場以20.74元作收，由於今年以來報酬率位居海外股票型ETF第一，統計00965光是7月單月股民大增逾2500人，居海外股票型ETF之冠。

統計7月以來海外股票型ETF投資人數增減，不過，00965逆向大增2503人；法人分析，今年以來在軍備擴充與AI兩大利多走強下，00965漲勢亮眼，各國區域衝突、美國對外政策轉向以及AI科技革新，皆推動軍工產業的全面成長，此外軍工國防股主要買家為政府相當穩定，相較一般高本益比科技更不容易受消息面、景氣循環影響，表現進而穩定亮眼。

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面對00965股價持續創新高，法人則建議，有鑑於軍備需求持續擴張，長線有利軍工概念股表現，投資人若想進場，有回檔機會均可適時分批進場布局。

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