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TrendForce：電視面板止跌訊號浮現 顯示器與NB面板8月價穩

2025/08/05 15:54

電視面板止跌訊號浮現。（記者陳梅英攝）電視面板止跌訊號浮現。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce公布8月面板報價預測，隨著電視品牌客戶啟動年末旺季備貨，50吋以下電視面板初現止跌訊號，預計本月價格將持平；55吋以上面板雖仍下跌，但跌幅已有所收斂。

TrendForce研究副總范博毓指出，品牌廠商對年底促銷活動提前備貨，並對全年銷售目標仍抱持希望，推升電視面板採購動能。面板廠也趁勢釋出樂觀訊號，力圖在價格止穩之際進一步推升報價。

他表示，受惠於印度排燈節促銷與中國內需回補，50吋以下電視面板需求顯著轉強，預估8月32吋、43吋與50吋面板將率先止跌轉持平；至於55吋、65吋與75吋面板則預計下跌1美元，跌勢相較前期已明顯收斂，反映品牌客戶持續調節庫存的影響。

在顯示器面板方面，隨著進入第三季，整體需求略有轉弱，先前的漲價動能暫時消失。范博毓指出，雖有部分品牌開始盤算是否可能壓低價格，但考量目前多數顯示器面板仍處於虧損狀態，加上供應減少導致部分主流尺寸出現短缺，面板廠普遍不願擴大生產。買賣雙方多能接受報價維穩，預估8月顯示器面板價格將全面持平。

至於NB（筆電）面板，范博毓表示，第三季需求至8月仍維持穩定，其中部分品牌需求更為強勁，強化其與面板廠議價的籌碼，爭取檯面下折讓。不過，由於主流規格的讓利空間已趨有限，面板廠多以高階機種作為議價調整空間。

整體來看，8月NB面板主流規格的檯面價格預料仍持平，檯面下的優惠則依面板廠與客戶的合作關係個別安排。TrendForce指出，隨著面板價格跌勢趨緩，市場氛圍正逐漸回溫，後續仍需觀察下半年旺季需求是否能持續發酵。

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