鴻海7月營收創同期新高 第3季AI伺服器訂單增溫

鴻海7月合併營收達6139億元，月增13.63%、年增7.25%，創歷年同期新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）2025年7月合併營收達6139億元，月增13.63%、年增7.25%，創歷年同期新高紀錄，主因包括電腦終端與消費智能產品旺季拉貨動能明確，AI雲端需求亦持續強勁，支撐整體表現。管理層預期，隨第三季進入出貨旺季，營運動能可望持續延伸。

觀察產品結構，鴻海7月電腦終端與消費智能產品月增幅度最為明顯，皆因客戶拉貨力道強勁；元件及其他產品也有顯著成長；雲端網路產品則因AI需求續強而維持高檔，惟受匯率與部分網通產品影響，月成長趨於持平。

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就年增幅度來看，鴻海雲端網路產品年對年仍呈強勁成長，電腦終端產品表現與去年相當；元件及消費智能產品則因匯率因素略為衰退。

累計今年前7月，鴻海營收達4兆534億元、年增17.62%，同樣刷新歷年同期新高。其中，雲端網路與元件及其他產品年增幅度最為明顯，主要受惠於AI雲端與相關零組件拉貨動能強勁；電腦終端產品亦呈現顯著成長；消費智能產品則維持與去年相當表現。

鴻海表示，第三季雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且資通訊產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，展望第三季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。預告本月14日舉辦第二季法說會，9月5日排定公布8月營收。

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