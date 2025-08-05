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南陽開第一槍 現代IONIQ 5、IONIQ 6電動車大砍30萬元

2025/08/05 15:44

南陽實業開第一槍！8月購買代理的HYUNDAI現代汽車2024年式IONIQ 5或IONIQ 6電動車，一口氣大砍30萬元，折扣達近2成。（南陽提供）南陽實業開第一槍！8月購買代理的HYUNDAI現代汽車2024年式IONIQ 5或IONIQ 6電動車，一口氣大砍30萬元，折扣達近2成。（南陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕南陽實業開第一槍！8月購買代理的HYUNDAI現代汽車2024年式IONIQ 5或IONIQ 6電動車，售價從159.9萬元降至129.9萬元，一口氣大砍30萬元，折扣達近2成。

Kona Electric售價139.9萬元起，目前僅剩8輛，折扣也達15萬元，配額在售罄後將不再導入新年式版本。

南陽表示，在全球貿易情勢多變、進口稅率走向未明的此刻，HYUNDAI汽車率先替車主鎖住成本，並打造從下訂、充電到日常維護的一站式全方位純電體驗。

不僅確保購車價格透明，更將高效能源管理與專屬客戶服務融入整體擁車生態系，讓新世代車主踏出純電科技旅程的第一步就能安心無憂。

8月起，凡選購2024年式 IONIQ 5 EV400和IONIQ 6 EV400，可立即享有30 萬元現金優惠，入手價只要129.9萬元。

若青睞 2025 年式新車，即能獲得價值10萬元的尊榮升級，包括冰鑽 F 系列全車隔熱紙、V2L 外接供電器、U-POWER 一年無限次高速充電以及精選原廠精品組。

迎合近年車宿與露營熱潮，HYUNDAI 亦為 IONIQ5 再加贈雙人氣墊床。

IONIQ 家族憑藉專屬 E-GMP 平台與 800 V 超高速充電架構，只需1杯咖啡的時間-約18分鐘即可將電量從 10% 補充至 80%。

V2L 車內外供電功能則進一步將愛車化身「行動電力中樞」，無論戶外派對或緊急救援，皆可為各式電器提供即時能源。

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