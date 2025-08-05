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愛普：多款新品放量 看好下半年顯著成長

2025/08/05 15:41

展望下半年，愛普*表示，延續上半年成長趨勢，預期下半年業績將會有顯著增長。（翻攝愛普官網）展望下半年，愛普*表示，延續上半年成長趨勢，預期下半年業績將會有顯著增長。（翻攝愛普官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計愛普*（6531）今日召開法說會，展望下半年，愛普*表示，延續上半年成長趨勢，預期下半年業績將會有顯著增長。雖然總體經濟仍有許多不確定性，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，都讓經營環境增添許多變數。愛普*正面看待後續產品發展及專案進度，在S-SiCap的IPC業績大幅成長，以及IoTRAM市場需求擴大的帶動下，下半年業績成長樂觀可期。

愛普*指出，第二季本業穩健發展，三大產品線展望正向，愛普第二季營收13.29億元，年增40.63%，營收大幅成長主要受惠於IoTRAM及S-SiCap出貨成長，第二季毛利率42%，較上季減少約4個百分點，第二季匯率升值影響毛利率2.8個百分點，其餘1.2個百分點的毛利率下降主要來自於各產品線銷售組合變化。

愛普*第二季營業利益為2.7億元，在營收成長力道加持下，營業利益季增55%，年增19%，但第二季受到新台幣對美元大幅升值的影響，業外匯兌產生損失約9.8億元，主要來自於愛普在6月底所持有約2.2億美元淨資產部位所產生的帳面評價損失，以致稅後淨利轉為虧損。

愛普*表示，IoTRAM產品線營收延續第一季成長趨勢，第二季季增28%，年增31%，IoTRAM一直以來是愛普營收的主軸，第二季在通訊模組、穿戴裝置及影像與其他這三大IoT應用領域的營收，都有雙位數百分比的成長；今年更推出新世代規格ApSRAM，不僅提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，目前已經獲得多個客戶的採用，ApSRAM預計今年年底進入量產，在明年會對營收有貢獻。

S-SiCap產品線營收佔比自第一季的7%提升至13%，成為另一股營收增長的強勁動能，目前客戶積極下單，隨著IPC量產專案數的累積，持續穩定放量生產，今年S-SiCap產品線的營收有望逐季成長。

至於VHM產品線第二季營收貢獻佔比與前季相當，今年重點專注在主流應用的產品實現。與客戶合作的第一個針對Edge AI應用的多層堆疊架構產品已經定案，將於下半年開始執行。VHM產品開發到量產需要2至3年的時間，為中期發展之重要推力。

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