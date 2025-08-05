晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

旅天下上半年EPS 3.35元 創同期新高

2025/08/05 15:33

旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠出境旅遊需求仍持續增溫，以及積極布局航線與多元產品策略奏效，旅天下（6961）2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，稅後淨利0.79億元，年增4.06%，每股稅後盈餘達3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高紀錄。

旅天下指出，7月5日「日本大地震預言」解除疑慮後，先前遞延的赴日需求已逐步回溫，展望後市，已針對今年暑假、連假旺季及2026年第一季熱門檔期所需航班與飯店資源，進行價格談判，藉此降低營運成本波動風險，強化供應鏈彈性以因應國際局勢變動。同時擴展海島商品版圖至2026年，包含馬爾地夫、帛琉、關島等地，並積極包銷越南芽莊、日本神戶、新千歲與松山等航點，進一步提升產品多元性與市場競爭力。

旅天下表示，上半年營收動能來自多項利多同步帶動，包括擴張華航與長榮航空航網、日本包機熱賣，以及雪祭、賞櫻等季節主題商品表現亮眼。同時，春節、清明與端午等連假效應，加上線上旅展加乘，有效推升整體買氣。

另外，受惠台幣升值、日圓貶值匯率優勢交互推升，日本線商品成交量與毛利雙雙上揚，其中以包機、包銷北海道函館、東北花卷、九州、愛媛松山買氣熱絡，貢獻營收顯著。同時，旅天下深化高奢旅遊佈局，包括主打國際品牌住宿、米其林餐食與頂級服務、獨家包棟入住標高2450公尺的立山飯店等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財