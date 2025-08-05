旅天下上半年EPS 3.35元 創同期新高

旅天下董事長李嘉寅。（旅天下提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠出境旅遊需求仍持續增溫，以及積極布局航線與多元產品策略奏效，旅天下（6961）2025年上半年合併營收21.97億元，年增0.32%，稅後淨利0.79億元，年增4.06%，每股稅後盈餘達3.35元，營收、獲利均寫下歷史同期新高紀錄。

旅天下指出，7月5日「日本大地震預言」解除疑慮後，先前遞延的赴日需求已逐步回溫，展望後市，已針對今年暑假、連假旺季及2026年第一季熱門檔期所需航班與飯店資源，進行價格談判，藉此降低營運成本波動風險，強化供應鏈彈性以因應國際局勢變動。同時擴展海島商品版圖至2026年，包含馬爾地夫、帛琉、關島等地，並積極包銷越南芽莊、日本神戶、新千歲與松山等航點，進一步提升產品多元性與市場競爭力。

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旅天下表示，上半年營收動能來自多項利多同步帶動，包括擴張華航與長榮航空航網、日本包機熱賣，以及雪祭、賞櫻等季節主題商品表現亮眼。同時，春節、清明與端午等連假效應，加上線上旅展加乘，有效推升整體買氣。

另外，受惠台幣升值、日圓貶值匯率優勢交互推升，日本線商品成交量與毛利雙雙上揚，其中以包機、包銷北海道函館、東北花卷、九州、愛媛松山買氣熱絡，貢獻營收顯著。同時，旅天下深化高奢旅遊佈局，包括主打國際品牌住宿、米其林餐食與頂級服務、獨家包棟入住標高2450公尺的立山飯店等。

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