富國島全球第二美麗島嶼 今年遊客爆增已破520萬人

富國島今年前7個月接待520萬遊客，比去年同期大幅成長31.8%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南富國島被《旅遊休閒》（ Travel + Leisure）雜誌評選為全球第二美麗的島嶼，今年前7個月接待520萬遊客，比去年同期大幅成長31.8%。

根據越南安江省旅遊局報告顯示，今年1月至7月，旅遊收入年增93%，達到24.8兆越南盾（約台幣280億元）。在此期間，該島接待了近98萬名外國遊客，成長74%。

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2025年5月至7月，傳統上是國際遊客淡季，但富國島仍吸引超過35萬名外國遊客，與2024年同期相比，月均增長近80％。

國際旅遊市場呈現復甦跡象，韓國、中國、印度、歐洲等主要市場均成長。

今年，中國演員趙文卓、2011年香港小姐朱玲玲等多位亞洲名人訪問富國島，進一步提升了島上的吸引力。該島屢獲全球旅遊出版物的讚譽。

最近，富國島在《旅遊+休閒》雜誌評選的亞太地區十大最佳島嶼中排名第三，僅次於峇里島和蘇梅島。去年，富國島被《旅遊休閒》雜誌的讀者評選為世界第二美麗的島嶼，僅次於馬爾地夫。

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