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阻中國走私 美擬為AI晶片提供位置追蹤器

2025/08/05 16:03

阻中國走私 美擬為AI晶片提供位置追蹤器輝達（Nvidia）執行長黃仁勳展示一款AI晶片。根據白宮官員說法，美國正探討為此類先進半導體配備更佳的位置追蹤能力，以遏止其流向中國。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美官員證實，正探討為AI晶片配備更佳的位置追蹤能力，此舉凸顯華盛頓為遏止輝達（Nvidia）等製造的半導體流向中國所做的努力。

彭博（Bloomberg）報導，白宮自然與科技政策辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）表示：「確實在討論可能對晶片本身進行軟體或物理上的改變，以實現更好的位置追蹤。」他證實：「這是我們明確納入計畫中的內容。」

克瑞蕭斯是美國總統川普上月公布的美國AI行動計畫的規劃者之一。華盛頓先前已表示，將與業界合作監控敏感零組件的流向，作為遏止走私與確保美國技術保持主導地位計畫的一部分。

上週，北京已就美國在位置追蹤上的努力，以及與其H20晶片相關的其他安全風險指控，約談了輝達的代表。川普政府的藍圖已在北京引發反彈，中國政府對旨在反制華為技術公司或「深度求索」（DeepSeek）等新興AI開發商的半導體制裁尤其敏感。

川普政府官員近期承諾，將解除對中國出口H20晶片的限制，作為確保美國能獲得稀土磁鐵銷售的貿易協議的一部分。但華盛頓也專注於遏止晶片走私。

克瑞蕭斯5日表示，他個人尚未與輝達或超微公司（AMD）就探討位置追蹤技術進行過對話。輝達上週則曾表示，其晶片中沒有「後門」。

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