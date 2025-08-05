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定穎：泰國廠學習曲線提升！ AI比重明年上看20％

2025/08/05 15:24

定穎泰國廠學習曲線提升，AI產品即將陸續放量。（定穎提供）定穎泰國廠學習曲線提升，AI產品即將陸續放量。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠定穎投控（3715）今日召開法說會，公司對今年與明年看法樂觀，定穎總經理劉國瑾表示，展望第三季，主要成長動能延續儲存裝置中的DDR5需求依舊強勁，營收將較上季小幅成長，隨著泰國廠學習曲線提升，高階新產品預計於第四季於泰國廠開始小量產，對全年營收與獲利保持樂觀，明年AI與網通產品出貨逐季顯著成長，AI營收比重將拉高到20%。

劉國瑾指出，高階新產品主要是AI伺服器及AI相關產品（GPU、ASIC、Switch），預計在明年逐步提升產量，按照目前客戶的需求，明年AI產品占總體營收比重預計可達20%，推高營收與獲利成長。

定穎投控表示，集團稼動率第二季80-85% ，第三季稼動率拉升至85-90%，泰國廠第二季稼動率50-60%，預計第三季拉至60%。

外界關注子公司超穎A股掛牌，劉國瑾指出，若順利掛牌，此次可募資人民幣6.6億元，預計4億元用於高多層PCB與高階HDI製程技術能力投資，公司掛牌進度需由中國官方公告，掛牌募資將稀釋部分持股，但定穎持股屆時不低於85%。

定穎投控第二季營收46.2億元，較上一季增加1.6%，主要是儲存裝置出貨增加，毛利率21.5%，季增2.5個百分點，主要來自泰國生產成本的改善以及HDI的增加，業外收益為8900萬元，其中匯兌收益約為1,6億元，主因泰國廠借款以美元為主，第二季美元兌泰銖貶值而有匯兌利益，稅後淨利為2.58億元，每股盈餘（EPS）為0.93元。

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