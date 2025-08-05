存1200萬開心退休！6旬公務員夫妻因「過度自信」2年燒光一半積蓄

日媒以真實案例提醒，即使退休金充裕，也不能忽視風險控管與生活習慣的調整，否則再多積蓄也可能在無聲無息中流光。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休後應重新檢視支出，確保收支平衡，萬一拿到退休金等大筆資金時，因放鬆心情而衝動消費甚至盲目投資，回過神來才發現損失已難挽回。日本一對退休公務員夫妻，退休時存款高達6000萬日圓（約新台幣1201萬元），年金每月更有38萬日圓（約新台幣7.6萬元）進帳，堪稱「年金雙薪組合」，然而，由於夫妻倆手上一時有大筆錢，因此「過度自信」進行大額消費，加上突如其來的醫療開銷，僅僅2年內一半資產就悄悄消失，讓原本穩健的退休計畫徹底失控。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，63歲的雄一郎（化名）是前公立國中老師，63歲的妻子花江則是曾任公立國小教師，2人都是教職退休。儘管有機會繼續擔任再任用教師，但他們選擇提早退休，因為他們相信光靠退休金與儲蓄，就足以安穩過日子。

請繼續往下閱讀...

當時兩人合計擁有6000萬日圓的儲蓄，其中包括4000萬的退休金（約新台幣801萬元），雖然還有1000萬日圓（約新台幣200萬元）的房貸，但也在退休時一次付清。孩子也早已自立門戶，生活壓力看似不大。年金則預計在65歲開始領取，夫妻合計可月領38萬日圓，他們原本計畫靠儲蓄度過65歲前的空窗期。

退休前，夫妻每月生活開銷約45萬日圓（約新台幣9萬元），包含房貸支出，花費不算少。兩人也習慣以便當與外食解決三餐，加上生活方式相對自由，花費難以控制。他們天真地以為退休後可以多做家常菜、減少交際支出，自然就能省錢。然而，現實與預期大不相同。

退休後，雖然房貸清償後支出理應減少，但實際上情況卻越來越嚴重。花江因為時間多了，幾乎天天上網購物，對於「隔天到貨」的便利讚不絕口。然而，雄一郎無法對她多加指責，因為他自己也背著妻子做了一件事。

某次聚會中，雄一郎聽朋友說「現在的利率追不上物價漲幅，靠工作收入養老是不夠的，應該靠投資幫自己加薪。」這讓從未接觸過投資的雄一郎頓時被說服。他在未徵求妻子同意的情況下，用1000萬日圓（約新台幣200萬元）買下了「每月可領配息」的投資信託。起初他很滿意每月穩定收到配息，直到某天，他發現本金竟然只剩不到900萬日圓（約新台幣180萬元），原來這類投資商品是「假配息」，實際上是在消耗本金來發放分配金，他當初並未理解這個關鍵資訊。

更糟的是，母親日前跌倒骨折住院，家中沒有其他支援，雄一郎必須負擔所有醫療與未來安養機構的費用，這又是一筆幾百萬甚至上千萬日圓的龐大開銷。原本高達6000萬日圓的存款，如今僅剩一半，看似充裕的退休資金，如同手中沙一般流失，讓夫妻倆驚覺危機臨頭。

報導指出，很多人在退休後會有這樣的心態「辛苦了一輩子，該對自己好一點」，因此在拿到退休金後容易放鬆警戒，大肆消費。但一旦支出習慣養成，要勒緊褲帶可就困難了。光是65歲領年金前的5年空窗期，就會耗掉不少存款，若再加上預期外的支出像是醫療、投資失誤，資產將迅速縮水。

日媒指出，延長資產壽命的關鍵，就是細水長流地工作。據資料統計，日本60至64歲男性的就業率高達84％，女性也達到65％，可見即使退休，多數人仍選擇繼續工作。所謂「繼續工作」，並非要像年輕時那樣全職拼命，而是以「細水長流」的方式兼職、兼差，創造穩定收入。不熟悉的投資方式風險極高，若沒有足夠知識，反而容易造成財務損失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法