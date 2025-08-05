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Jpp-KY 7月營收再創新高 看好下半年營運

2025/08/05 15:13

jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）jpp-KY董事長鍾國松。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠AI和雲端資料中心的建設火熱，jpp-KY 經寶精密7月合併營收達3.11億元、約泰銖3.43億元，較6月成長3.6%，年增51.53%，再創歷史新高紀錄，已連續2個月站穩單月營收3億元以上水準。累計前7個月合併營收達19.7億元，年增幅高達54.78%。

展望下半年，jpp指出，市場疑慮的泰國對美關稅問題，從原本公告的36%大幅下降至19%，比鄰近的越南20%還低，雖然直接銷美的比重不高，但是對於經寶的客戶而言卻是重大利多，將持續深耕AI伺服器與航太製造雙引擎策略，除既有主力伺服器結構件穩定供貨外，BBU能源櫃等新產品亦將進入放量周期，同時推進歐洲航太供應鏈整合與維修改裝市場開拓，穩健邁向全年營收、獲利雙創高的營運目標。

Jpp指出，7月營收主要來自AI伺服器機櫃、電源供應機構件、通用型伺服器機殼等主力產品出貨穩定放量，客戶建置資料中心進程持續推進，帶動訂單交付動能延續。特別值得關注的是，BBU（Battery Backup Unit）電池備援模組亦已完成開發與試產，即將進入量產，預期下半年將挹注更多營收貢獻。

jpp表示，因具備「少量客製化」與「一條龍製程整合」能力，可同時支援不同伺服器架構平台需求，並因應客戶時程彈性調整生產計畫，且配合智慧製造升級與自動化設備導入，整體交期效率與產品品質持續提升，鞏固與全球雲端及運算平台客戶的長期合作關係。

在航太方面，jpp說，持續服務Airbus、Thales、Safran等歐洲大廠，並於6月法國航太展成功取得Airbus A350新料號開發訂單，預計1至2年內完成認證並進入量產階段，穩定挹注未來營收。

jpp目前第二座自動化噴烤漆廠預計於2026年第一季投產，三層樓新智慧廠房預定今年第三季完工，並陸續導入新產線設備，另配合已購入之6200坪土地，正進行整體產線與區域功能重整，航太區與AI區將明確分區管理，提升生產效率與規模化接單彈性。

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