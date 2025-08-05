勞動部召開僱用安定措施諮詢會議 3大因素決定啟動時機

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，今日的僱用安定措施諮詢會議中，產官學界均表達對美國關稅衝擊的擔憂。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕因應台灣恐遭美國課徵20%關稅、衝擊勞工就業，勞動部針對將提高僱用安定措施的薪資差額補貼，今日火速召開「僱用安定諮詢會議」，會中決議，授權勞動部依據關稅、匯率及進口物價等5大變數，依據受影響產業，決定適用對象，以即時因應勞動市場的不確定狀況。

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，今日的僱用安定措施諮詢會議中，產官學界均表達對美國關稅衝擊的擔憂，因此會中達成共識，將視「國際經濟情勢發展」、「國內就業市場情形」、「美國關稅調整」、「台幣匯率波動」、「進口商品關稅降低」等5大因素，授權勞動部擇定受影響產業及範圍，即時啟動僱用安定措施。

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勞動部指出，現行已啟動僱用安定措施業別包含「橡膠製品製造業」、「機械設備製造 業」、「其他運輸工具及其零件製造業」等3行業，辦理期間自114 年3月1日至8月31日，補貼期間6個月。

未來則將提高補貼金額，勞動部指出，現行補助額度為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%，「無條件進位」至百位數後按月發給，每人每月最高可領新臺幣 8700 元，為加強協助減班休息勞工就業與生活穩定，提升補助額度至薪資差額的70%，每人每月最高可領新臺幣1萬2100 元。

因應美國關稅衝擊，上述薪資差額補貼，得與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」之訓練津貼合併請領，勞工有機會每月最低工資加二類津貼後，月領金額與原本薪資100%相當。

根據勞動部統計，截至2025年6月底止，已針對3行業，補助842名勞工薪資補貼，核發327萬餘元。

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