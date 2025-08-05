20％關稅還有望降 「暫時性關稅」是什麼

美國日前公佈台灣稅率為20％，總統賴清德表示，20％為「暫時性關稅」。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前簽署行政命令，公佈台灣對等關稅稅率為20％，不過總統賴清德隨後召開記者會表示，台美雙方已完成技術性磋商，20％為「暫時性關稅」，而這個「暫時性關稅」究竟是什麼意思也引發關注。

「暫時性關稅（interim rate）」是指在雙邊協議尚未正式完成前，暫時適用的關稅稅率雙方談判中先取得階段性進展，後續再持續推進，在國際經貿談判中是常見安排。interim一詞所指的是暫時的、臨時的或是過渡時期的，而暫時性關稅也可以用provisional、temporary等字眼呈現。

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美國白宮在7月31日公佈行政命令，其中台灣為「已同意或接近與美國完成貿易與安全協議的國家」，文中所公佈的20％稅率，則是在協議正式簽署並公告前，暫時適用的數字，因此不是最終關稅，仍然有調整的空間。

白宮公告出爐後，行政院台美經貿工作小組第一時間已說明，美方表示，因台美尚未完成協議，先公佈20％的「暫時性稅率」，雙方會持續磋商。總統賴清德也強調，政府會持續談判，全力爭取更合理、對台灣更有利的稅率。

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