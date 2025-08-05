亞德客-KY7月營收26.5億元 市場需求回溫

氣動元件大廠亞德客-KY 7月營收26.5億元。（圖擷取自亞德客官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕氣動元件大廠亞德客-KY（1590）公告7月合併營收26.5億元，月減1.9%，年增7.42%；雖創5個月來低點，但仍為歷年同期新高。

亞德客-KY指出，7月營收及單日平均出貨額難免還是會受到產業需求季節性的影響而產生月對月減少，但仍較去年同期成長，主要以電池、汽車和包裝機械產業應用出貨較佳。

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亞德客-KY前7月合併營收為196.98億元，年增8.83%；亞德客-KY上半年EPS為19.86元，相較去年同期略有下滑。亞德客指出，雖然對等關稅對客戶產能擴充決策還是有部分遞延影響，但整體市場需求仍逐步回溫當中。

亞德客-KY不斷開發新產品，並依各產業狀況提出相對應的銷售策略提高市占率，再加上去年下半年營收的比較基礎較低，即使國際局勢仍有不確定因素存在，但對2025年度展望仍維持先前之看法。法人預期，亞德客今年整體業績維持雙位數成長。

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