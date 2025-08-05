正德新船交付 看好下半年散裝市況

正德（2641）6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船「HG HOUSTON」今日交付。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）今（5）日公告交付一艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船「HG HOUSTON」，正德指出，此艘船已由租家起租營運，雙方談妥10年租約，將持續挹注營運表現。

正德指出，因全球原物料需求受中國啟動5兆元西藏「雅魯藏布江下游水電工程」及美國關稅陸續底定激勵，使原物料運輸迎來搶艙戰，預期下年在舊船退役與供需緊張的情況下，尤其因南美穀物產量創下歷史新高，中國將積極向巴西採購穀物將延長出貨期，推動小型船淡季不淡，而西非新礦場的鐵礦砂預計下半年開始量產，市況有望轉佳，且日趨嚴謹的環保法規推動下，船舶降速或退役致使散裝運力供給的逐漸減少，新船訂單則創歷史新低等因素，都將支撐相關運價及獲利表現，下半年散裝航運市場看旺。

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正德表示，去（2024）年4月向船廠簽訂4艘6.35萬噸輕便極限型（Ultramax）高規格節能減碳散裝新船，依據與船廠協議，此批散裝貨輪自今年開始交付，此批交易案的首艘船舶「Wealth Athena 」剛於1月底完成交船手續，並由租家起租營運；迄今已全數交付完成，確保營運持續穩定成長。

截至目前為止，正德船隊達到22艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，正德指出，目前新造船訂單已全數交付完成，未來將持續訂造節能新船以因應環保法規，強化集團營運競爭力。

正德透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能，今年上半年合併營收10.56億元，季增13.7%，年增34.25%，創下同期最佳，後續可望逐季成長。

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