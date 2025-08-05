川普出手整頓華爾街！白宮擬下令嚴懲歧視保守派銀行

美國總統川普據報導準備簽署一道行政命令，旨在懲罰涉嫌因政治理由歧視客戶的銀行。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕白宮正準備發布一道行政命令，加強對大型銀行的壓力，威脅將懲罰那些因政治理由，而終止保守派或加密貨幣公司客戶帳戶的金融機構。

《華爾街日報》審閱過的一份行政命令草案指出，該命令將指示銀行監管機構，調查是否有任何金融機構可能違反了《平等信用機會法》（Equal Credit Opportunity Act）、反壟斷法或消費者金融保護法。

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根據草案內容，違規的銀行可能面臨罰款、和解令（consent decrees）或其他紀律處分。熟悉此事的人士透露，該命令最快可能在本週簽署。

草案並未點名任何特定銀行，但似乎影射了美國銀行（Bank of America）先前被指控，因宗教信仰而關閉一個在烏干達運作的基督教組織帳戶的案例。該銀行則表示，關閉帳戶是因為其不為在美國境外營運的小型企業提供服務。

多年來，保守派人士一直指控銀行因政治或宗教理由拒絕提供服務。銀行方面則堅稱，其決策是基於法律、監管或金融風險，包括反洗錢法的規定。美國銀行發言人表示，歡迎政府為監管提供明確性。

在川普執政下，銀行監管機構已表示，將停止評估銀行因其客戶而面臨的所謂「聲譽風險」（reputational risk），過去銀行常以此為由，避免與某些客戶或行業往來。草案也要求監管機構在某些情況下，將潛在的違規行為提交給司法部長。

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