孫正義押寶台積電、輝達 軟銀增持股票共計千億元

軟銀集團增持輝達和台積電股票，這是軟銀創辦人兼社長孫正義關注人工智慧基礎工具和硬體的最新體現。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀集團正增持輝達和台積電的股票股份，這是軟銀創辦人兼社長孫正義，關注人工智慧基礎工具和硬體的最新體現。

根據監管文件，截至3月底，軟銀已將在輝達的持股增至約30億美元（台幣897億元），高於上一季的10億美元。文件顯示，該公司也購買價值約3.3億美元（台幣98億元）的台積電股票，以及價值1.7億美元（台幣51億元）的甲骨文股票。

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據一位知情人士透露，軟銀旗下的願景基金已在2025年上半年將近20億美元的公共和私人資產貨幣化。願景基金優先考慮投資回報，而軟銀並未對其資產貨幣化施加特別壓力。

軟銀將於週四（7日）公佈季度財報，本應從對輝達的投資中獲益，至少從帳面上來看是如此。自4月初觸及一年低點以來，輝達的市值已上漲約90%，而台積電的市值也上漲了40%以上。

軟銀AI雄心的核心是晶片設計公司安謀（Arm Holdings）。孫正義正圍繞著這家總部位於英國劍橋的公司，與業內關鍵參與者逐步構建投資組合，力求在錯過歷史性上漲之後迎頭趕上。

此前，輝達曾一度成為市值4兆美元的巨頭，晶片代工製造商台積電的市值也接近1兆美元。

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