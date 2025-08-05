因應美國關稅戰 基市長謝國樑提醒：紓困別變成不當補助

基隆市長謝國樑（左）與國民黨立委林沛祥攜手開座談會，傾聽大武崙工業區、六堵工業區廠商心聲。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應美國政府「關稅戰」，基隆市政府今天（5日）舉辦產業聯合座談會；基隆市長謝國樑說，希望行政院能讓業者及早因應，並要注意廠商實際需求跟法制面的完整性，注意紓困不要變成不當補助，在貿易自由化過程中被國外挑毛病。

謝國樑表示，今天邀請立委林沛祥，與基隆市大武崙、六堵工業區的廠商、企業家，第三度舉辦座談會，討論關稅和振興方案。談判結果雖然還沒有正式公布，希望行政院能夠提供大概了解的目前談判情況，讓受衝擊業者能夠及早因應。

請繼續往下閱讀...

謝國樑表示，他也希望行政院盡快能夠有因應方案，積極協助企業跟廠商，市府也會透過立委，提出廠商具體的需求，以利更實質的關懷到大武崙工業區、六堵工業區的廠區，和基隆市相關企業。

謝國樑認為，不管是農業、工業或者是高科技業等等，其實都要一併做考量。他也了解，政府跟美國談判不容易，現在全世界都叫苦連天。希望說行政院能夠盡快的思考如何幫助企業，這才是最重要的。

另外，謝國樑說，有外國的朋友提醒他，政府紓困過程要注意不要變成不當的補助，因為不當的補助，在貿易自由化的過程中，也會被國外挑毛病，所以要注意廠商的實際的需求跟法制面的完整性。

林沛祥表示，就他的瞭解，基隆其實有不少廠商在美國市場做的還不錯，尷尬的是，在過去幾年毛利率其實都相對比較低。關稅戰開始前，他記得平均台灣的產品進到美國的關稅，差不多是2％，一下子直接爬升到20％，對台灣的業者是衝擊，對勞工更是莫大的傷害。

林沛祥說，與其事情發生後再想辦法，所以先開個會，了解廠商的需求，他再跟謝國樑盡量幫基隆的廠商，度過難關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法