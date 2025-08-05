晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

因應美國關稅戰 基市長謝國樑提醒：紓困別變成不當補助

2025/08/05 14:14

基隆市長謝國樑（左）與國民黨立委林沛祥攜手開座談會，傾聽大武崙工業區、六堵工業區廠商心聲。（記者俞肇福攝）基隆市長謝國樑（左）與國民黨立委林沛祥攜手開座談會，傾聽大武崙工業區、六堵工業區廠商心聲。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應美國政府「關稅戰」，基隆市政府今天（5日）舉辦產業聯合座談會；基隆市長謝國樑說，希望行政院能讓業者及早因應，並要注意廠商實際需求跟法制面的完整性，注意紓困不要變成不當補助，在貿易自由化過程中被國外挑毛病。

謝國樑表示，今天邀請立委林沛祥，與基隆市大武崙、六堵工業區的廠商、企業家，第三度舉辦座談會，討論關稅和振興方案。談判結果雖然還沒有正式公布，希望行政院能夠提供大概了解的目前談判情況，讓受衝擊業者能夠及早因應。

謝國樑表示，他也希望行政院盡快能夠有因應方案，積極協助企業跟廠商，市府也會透過立委，提出廠商具體的需求，以利更實質的關懷到大武崙工業區、六堵工業區的廠區，和基隆市相關企業。

謝國樑認為，不管是農業、工業或者是高科技業等等，其實都要一併做考量。他也了解，政府跟美國談判不容易，現在全世界都叫苦連天。希望說行政院能夠盡快的思考如何幫助企業，這才是最重要的。

另外，謝國樑說，有外國的朋友提醒他，政府紓困過程要注意不要變成不當的補助，因為不當的補助，在貿易自由化的過程中，也會被國外挑毛病，所以要注意廠商的實際的需求跟法制面的完整性。

林沛祥表示，就他的瞭解，基隆其實有不少廠商在美國市場做的還不錯，尷尬的是，在過去幾年毛利率其實都相對比較低。關稅戰開始前，他記得平均台灣的產品進到美國的關稅，差不多是2％，一下子直接爬升到20％，對台灣的業者是衝擊，對勞工更是莫大的傷害。

林沛祥說，與其事情發生後再想辦法，所以先開個會，了解廠商的需求，他再跟謝國樑盡量幫基隆的廠商，度過難關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財