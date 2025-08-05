晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

去年美規車進口掛蛋 「每年每款75輛」上限是否放寬引關注

2025/08/05 13:42

美國關稅談判相關議題引起關注。我國是否放寬美規車進口數量，市場議論紛紛。進口車示意圖。（資料照，台中港務分公司提供）美國關稅談判相關議題引起關注。我國是否放寬美規車進口數量，市場議論紛紛。進口車示意圖。（資料照，台中港務分公司提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國關稅談判相關議題引起社會關注。我國美規車進口數量，每年上限75輛，被美方列進「2025年對外貿易障礙評估報告」，認為是技術性貿易障礙，不過去年實際進口量是0輛；交通部是否放寬限額，市場議論紛紛。交通部表示，談判內容若牽涉交通部業務，未來會再對外說明。

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」指出，台灣對美規車設有技術性貿易障礙。立委林俊憲4月立院質詢曾提及，台灣美規車從起初每年每款限制進口2000輛，逐年縮減至75輛，被美方點名是貿易障礙不無道理。

汽車銷售至各國，必須符合當地安全法規、檢測審驗合格，才能領牌上路。多數國家導入「聯合國歐洲經濟委員會UNECE法規」調和車輛安全法規，符合車輛俗稱「歐規車」，適用國家包括歐洲國家、亞太經濟合作會議（APEC）會員澳洲、日本、中國等；美國、加拿大等極少數國家採用「美國聯邦車輛安全標準（FMVSS）」，符合車輛俗稱「美規車」。

我國是APEC會員，車輛安全法規依據APEC建議，導入聯合國歐洲經濟委員會UNECE法規，走歐規車體系，因此我國並未限制歐規車進口量；但國內仍有美規車愛好者，交通部考量美規車在國內市場緩衝對應的需要，2008年起採數量管理機制開放美規車進口，但以逐漸調降為原則。

交通部針對同一申請者、同一年度、同車型規格的美規車，2008年限制進口2000輛，後續逐年調降，2013至2017年每年限制150輛，2018至2022年每年限制100輛，2023年每年限制75輛迄今。

近年實際進口的美規車數量，2020年308輛、2023年1輛，2021、2022、2024年皆0輛，進口量掛蛋，距離限額尚有一段距離。對比歐規車進口量，2020年15萬1947輛，2021年13萬6942輛，2022年13萬2790輛，2023年16萬3040輛，2024年18萬787輛；其中美國地區產製的歐規車，每年佔1.06萬至1.74萬輛。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財