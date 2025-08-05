去年美規車進口掛蛋 「每年每款75輛」上限是否放寬引關注

美國關稅談判相關議題引起關注。我國是否放寬美規車進口數量，市場議論紛紛。進口車示意圖。（資料照，台中港務分公司提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國關稅談判相關議題引起社會關注。我國美規車進口數量，每年上限75輛，被美方列進「2025年對外貿易障礙評估報告」，認為是技術性貿易障礙，不過去年實際進口量是0輛；交通部是否放寬限額，市場議論紛紛。交通部表示，談判內容若牽涉交通部業務，未來會再對外說明。

美國「2025年對外貿易障礙評估報告」指出，台灣對美規車設有技術性貿易障礙。立委林俊憲4月立院質詢曾提及，台灣美規車從起初每年每款限制進口2000輛，逐年縮減至75輛，被美方點名是貿易障礙不無道理。

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汽車銷售至各國，必須符合當地安全法規、檢測審驗合格，才能領牌上路。多數國家導入「聯合國歐洲經濟委員會UNECE法規」調和車輛安全法規，符合車輛俗稱「歐規車」，適用國家包括歐洲國家、亞太經濟合作會議（APEC）會員澳洲、日本、中國等；美國、加拿大等極少數國家採用「美國聯邦車輛安全標準（FMVSS）」，符合車輛俗稱「美規車」。

我國是APEC會員，車輛安全法規依據APEC建議，導入聯合國歐洲經濟委員會UNECE法規，走歐規車體系，因此我國並未限制歐規車進口量；但國內仍有美規車愛好者，交通部考量美規車在國內市場緩衝對應的需要，2008年起採數量管理機制開放美規車進口，但以逐漸調降為原則。

交通部針對同一申請者、同一年度、同車型規格的美規車，2008年限制進口2000輛，後續逐年調降，2013至2017年每年限制150輛，2018至2022年每年限制100輛，2023年每年限制75輛迄今。

近年實際進口的美規車數量，2020年308輛、2023年1輛，2021、2022、2024年皆0輛，進口量掛蛋，距離限額尚有一段距離。對比歐規車進口量，2020年15萬1947輛，2021年13萬6942輛，2022年13萬2790輛，2023年16萬3040輛，2024年18萬787輛；其中美國地區產製的歐規車，每年佔1.06萬至1.74萬輛。

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