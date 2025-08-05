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獲澳洲1932億元巡防艦大單 三菱重工股價大漲逾5％

2025/08/05 13:35

澳洲宣布向日本三菱重工業採購11艘巡防艦。圖為日本最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11）。（取自日本海上自衛隊官方Facebook）澳洲宣布向日本三菱重工業採購11艘巡防艦。圖為日本最上級護衛艦「龍田川號」（FFM-11）。（取自日本海上自衛隊官方Facebook）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲週一（4日）宣布，將向日本三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）採購11架、價值約100澳元（約新台幣1932億元）「最上級」（Mogami-class FFM）巡防艦（日稱「護衛艦」），以升級海軍艦隊。受消息激勵，三菱重工業今（5日）盤中股價一度大漲逾5%。

綜合媒體報導，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）4日證實，在澳洲國家安全委員會的決定下，三菱重工業最新銳的最上級巡防艦升級版擊敗了德國的MEKO A-200，澳洲將向三菱重工採購11艘最上級巡防艦，以取代澳洲老舊的安扎克級（Anzac-class）巡防艦艦隊。

依照澳洲規劃，11艘艦艇中有3艘將首先在「共同開發國」生產，其餘的艦艇將在澳洲建造，澳方預定在今年確定聯合開發國家，並於2029年開始交付。

受上述消息激勵，三菱重工業今（5日）以3680日圓開出，較前1交易日上漲134日圓，盤中一度大漲逾5%，最高觸及3724日圓，隨後漲幅收斂。截至台北時間5日下午1點26分左右，三菱重工業股價暫報3681日圓，漲幅4.06%。

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