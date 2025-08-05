交屋潮大量來襲 南二都空屋率逼近史上最高點

去年下半年南二都空屋率均寫下統計以來第二高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕日前內政部發布最新低度使用（用電）統計資訊，攤開全國、六都最低度使用住宅占整體房屋稅籍住宅數量比率、俗稱空屋率，去年下半年全國空屋率約9.79%，距離最高時、2009年的10.68%，仍有一段距離，但南二都最新空屋率則逼近史上最高點，去年下半年紛紛寫下統計以來第二高紀錄。

根據該統計資訊，全國、六都空屋率最高時間點主要落在2009年、2010年等兩個年度，該時間點、大台北以外的四都，空屋率均10%起跳，主要落在10.77%至12.24%間。

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再觀察最新發布資訊，去年下半年台北市空屋率約7.09%、新北市約7.45%、桃園市約9.34%、台中市約9.09%、台南市約10.62%，以及高雄市約10.79%，其中南二都是少數去年上、下半年空屋率均突破10%的都會區。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，空屋率持續挑戰歷史紀錄，但值得憂心的是近幾年大量交屋潮墊高住宅供給量，且年年創新高的前提下，空屋率還緩步向上，顯見空屋的總量有多驚人，另外則是產業、資金南移的風潮下，空屋率的內涵已經跟從前不同。過去中南部有許多尚保留稅籍但屋齡、機能都不符使用的住宅無效供給，空屋的風險其實不高，頂多是社區安全、住宅安全的議題，但現在高空屋比的重心移至新成屋族群，代表的恐怕是沉重的市場壓力及金融風險。

至於，統計以來南二都最高的空屋率時間點均落在2009年，台南市最高約10.77%、高雄市最高約11.17%，對比最新統計，去年下半年台南市距離最高點僅差距0.1個百分點，高雄市距離最高點僅差距0.38個百分點，反觀其它四都距離最高點仍有一段差距。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年上半年景氣大好，空屋率應該明顯修正，不過近年因新建案交屋數量增加，加上房貸排撥影響交屋時間，以及裝潢也需要時間完成才能入住，推估短期空屋率因而增加，不過未來還要觀察房市交易遲滯，是否影響空屋率攀升，進而對房市產生抑制。

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