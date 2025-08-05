駁斥關稅談判黑箱指控！李淳拆解真相：朝野團結才是籌碼

駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表李淳。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表李淳今（5）日接受民進黨發言人韓瑩直播專訪，針對「暫時性關稅」與中國電動車龍頭「比亞迪」疑似欲洗產地闖台等議題，逐一解析並回應藍白陣營的「黑箱」批評。

李淳表示，「暫時性關稅」在國際經貿談判中相當常見，例如歐盟與加拿大簽署自由貿易協定後，因需27個會員國逐一批准，正式生效往往需時3至5年，因此會先以「暫定協定」、「暫行稅率」方式執行。他強調，貿易協定談判必須建立高度互信，各國談判團隊幾乎都會簽署保密協定，以避免談判中的階段性條件遭外洩，影響磋商進度。

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針對藍白要求立即公開協定細節的訴求，李淳反駁台美關稅談判與過去的服貿協議完全不同。服貿是在即將簽署時才揭露與中國談判的內容，且試圖強行表決闖關；相較之下，台美談判早在4月就對外公開方向與進度，行政院也揭露多輪會談的次數與時間，賴清德總統也承諾將依民主程序送立法院審查。他直言，台美關稅談判不是黑箱，更不能與服貿相提並論。

在關稅議題上，李淳表示，目前全球對美最低稅率是英國與澳洲的10%，但兩國仍因逆差龐大而不滿；相較之下，台灣在順差情況下獲得20%的暫時性關稅，已屬不錯成果。他提醒，8月7日上路的20%關稅並非最終稅率，各國與美國談判後仍可能有變動，墨西哥、加拿大、巴西等都面臨關稅被加碼的情況。

至於比亞迪疑似透過代理商夜宴立院高層，企圖以洗產地方式進入台灣市場，李淳警告，中國電動車除低價傾銷外，還含大量電子設備，具高度國安風險，即使在境外組裝或採CKD方式生產，仍應依國安條款禁止進口。他建議，政府應明確立法規範，不論生產地在哪，只要是中國品牌電動車一律不得輸入。

李淳並呼籲，與其糾結是否能再爭取更低關稅，不如趁機布局歐洲市場，減少對美出口依賴，並設立單一服務窗口協助台灣企業克服歐盟法規與市場進入障礙。他強調，台美談判仍在進行中，真正的變數在美方，尤其取決於川普未來的態度，國內及朝野政黨應在此關鍵時刻展現團結，以免美國不滿而導致談判受阻，甚至關稅加碼。

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