買俄油被川普批評 印度怒稱：原先是美國鼓勵採購

美國總統川普近日多次公開批評印度採購俄油的行為，威脅將大幅調高對印度的關稅。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日多次公開批評印度採購俄羅斯石油的行為，並威脅將大幅調高對印度的關稅，印度週一（4日）晚間聲明強調，印度是在美國的鼓勵下才開始進口俄油，並怒批，美國和歐盟自己也未中斷與俄羅斯的貿易。

《CNBC》報導，根據美國能源資訊署（EIA）今年稍早的報告，自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯成為印度最大的石油供應國，進口量從入侵前的每天不到10萬桶，約2.5％，2023年暴增至180萬桶／日，佔總進口量39％。

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印度外交部聲明指出，該國是在2022年俄烏戰爭爆發後，才將傳統石油供應從過去的歐洲轉為從俄羅斯進口。新德里聲明指出，當時正是美國積極鼓勵印度進口這類石油，以加強全球能源市場的穩定。

時任美國駐印度大使加塞帝（Eric Garcetti）去年出席一次活動時也提到，印度會購買俄油是因為「有人希望我們買俄油」。

印度先前也曾為自己購買俄油的行為辯護，能源部長普里（Hardeep Singh Puri）上（7）月受訪時表示，如果各國在那個階段停止購買俄油，油價就會漲到每桶130美元。當時包括美國在內的一些人都建議印度買俄油，但要遵守價格上限。

根據國際能源總署（IEA），2024年，俄羅斯70％的原油出口到印度。印度則表示，進口俄油是為了確保能源成本是印度消費者可以預期且可以負擔。

川普週一在社群平台再度發為威脅要大幅調高對印度的關稅，並指責印度以低價採購俄羅斯石油，並在公開市場上轉售，以謀取暴利。針對川普的指控，印度外交部也反擊，直言美國和歐盟這些批評印度的國家，本身卻持續在與俄羅斯進行貿易，而且他們與印度的情況明顯不同，這種貿易對他們來說甚至不是一項重要的國家義務。

歐盟執委會數據顯示，2024年歐盟與俄羅斯的雙邊貿易額為675億歐元（781億美元，約新台幣2.34兆元），而2023年服務貿易額為172億歐元（約新台幣5978.72億元）。印度引述上述數據稱，歐盟的貿易額「遠超」印度與俄羅斯的貿易總額。

印度駐莫斯科大使館的數據顯示，截至2025年3月，印度與俄羅斯全年雙邊貿易額達到創紀錄的687億美元（約新台幣2.05兆元），幾乎是疫情前101億美元（約新台幣3026.97億元）貿易額的5.8倍。

印度也將矛頭指向美國，指出美國仍在進口俄羅斯的六氟化鈾，應用在自身的核工業，進口鈀用於電動車工業，另外還有化肥和化學品等。政府數據顯示，2024年，美國與俄羅斯的雙邊貿易額為52億美元（約新台幣1558.44億元），戰火爆發前的2021年接近360億美元（約新台幣1.07兆元），而美國並未對俄羅斯徵收任何「對等關稅」。

新德里表示，在這種背景下，西方國家針對印度的行動既不合理也不公正，與其他任何主要經濟體依樣，印度將採取一切必要措施，維護國家利益和經濟安全。

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