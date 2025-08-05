曾收集台灣基因資訊 中國諾禾致源又想在南韓圖謀不軌

北京基因分析公司諾禾致源（Novogene）去年6月在南韓成立全資子公司，輿論擔憂若南韓民眾的生物數據洩漏到海外，可能威脅到國家安全。（圖擷取自諾禾致源官網）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，總部位於北京的基因分析公司諾禾致源（Novogene），去年6月在南韓成立全資子公司諾禾致源（韓國），正式進軍南韓市場，提供醫院和研究機構分析費用20%至30%的折扣優惠，但該公司處理的基因組是南韓民眾的生物數據，一旦洩漏到海外，可能威脅到國家安全。

報導說，基因組（genome）指的是生物體擁有的全部遺傳訊息總和，人的身高等身體外在特徵，以及疾病風險和藥物反應等特性都會透過基因組體現出來。如果將基因組比喻為一本書，基因就是這本書中的每一個句子。最近，精確解讀遺傳訊息的技術已經高度發達，透過基因組分析已經可以區分個人，這是基因組資訊為何被歸類為非常敏感資訊的原因。

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例如，如果外國生物企業事先掌握南韓民眾易罹患的疾病，搶先開發治療這些疾病的新型藥物，可能就會像COVID-19疫情期間那樣，不得不依賴外國的治療藥物。尤其是諾禾致源在南韓取得的基因組等數據並非在南韓國內，而是在中國本土或香港、新加坡等大中華圈的研究中心進行分析，因此引發南韓生物資訊洩露到海外的疑慮。

諾禾致源是由曾在華大基因（BGI）擔任副總裁的李瑞強於2011年創立，該公司曾在2023年將從台灣取得的基因組數據傳回中國，引發爭議。當時，《自由時報》等台灣媒體報導，諾禾致源透過台灣代理商低價承接學校、醫院等機構的基因組檢測項目，然後將檢測工作交給海外的中國企業進行檢測。這引發了人們對台灣人的基因資訊可能洩漏到中國的擔憂。

諾禾致源（韓國）公司正以分析費用折扣和分析週期短等為賣點進行促銷活動，但該分公司實際上僅扮演基因組收集中心的角色，並沒有獨立的分析設備。業內人士表示：「諾禾致源（韓國）公司實際上只是銷售組織，推測實際的基因組分析是在中國或香港等海外研究中心進行的。其目標應該不僅是開拓中國或新加坡市場，還瞄準了南韓市場。」

對此，諾禾致源和諾禾致源（韓國）公司未做出回應。

中國基因分析公司出現數據外洩的爭議並非第一次。《路透》2021年曾報導，華大基因收集了52國800多萬名孕婦的基因組數據用於人口遺傳學研究，涉嫌與中國人民解放軍共享。當時《路透》報導：「這些數據可能被用於開發僅針對美國人和糧食供應體系的變異人工病原菌」。

美國先前將基因組數據外洩劃歸為國家安全問題，今年1月美國國防部將華大基因及其子公司華大智造（MGI）等列為「中國軍工企業」，理由是基因組分析公司支持中國解放軍。

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