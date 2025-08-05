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川普被看破手腳？專家：北京認定川普為求協議不敢撕破臉

2025/08/05 12:04

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告，中國若繼續買俄國由石油，恐被徵100％關稅。（歐新社資料照）美國財政部長貝森特（Scott Bessent）警告，中國若繼續買俄國由石油，恐被徵100％關稅。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美中兩國官員可能在多數議題上達成貿易協議以避免懲罰性關稅，但在一個關鍵問題上仍相距甚遠：美國要求中國停止向俄羅斯與伊朗採購石油，而北京已對此明確表示拒絕。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，在為期兩天的斯德哥爾摩貿易談判結束後，中國外交部上週三在X平台上強硬回應美國的100%關稅威脅：「中國將永遠以服務國家利益的方式，確保自身能源供應。脅迫與施壓不會有任何結果。」

這番回應凸顯了北京在處理川普政府時的自信。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在談判後坦言：「中國人非常嚴肅地看待他們的主權。」他甚至半開玩笑地說：「我們不想侵犯他們的主權，所以他們大概願意支付100%的關稅。」

儘管如此，貝森特仍對達成整體貿易協議表示樂觀。但多位專家認為，北京不太可能在核心利益上讓步。亞洲協會政策研究所的羅素（Danny Russel）指出，北京現在視自己為「手握好牌的一方」，並看準川普總統迫切希望與習近平達成一份「搶佔頭條的協議」，因此拒絕停止採購石油，不會被視為破局的因素。

美國試圖限制俄伊兩國的石油銷售，旨在削減其軍費來源。然而，CBS新聞調查曾揭露，中國正利用所謂的「暗黑艦隊」（dark fleet），在海上進行船對船的秘密轉運，以規避美國制裁、持續採購伊朗石油。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的分析師甘迺迪（Scott Kennedy）分析，當北京看到美國外交政策目標存在不一致時，自己更不可能改變立場。羅素也補充道，繼續向俄羅斯採購石油，不僅能以「跳樓價」降低中國的經濟成本，更能維繫習近平與普丁的「戰略團結」。

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