遭控涉光電弊案 中租2動作維護權益強調未遭起訴

中租控股遭媒體指控涉入光電弊案，中租強調未遭起訴，已提出主張維護權益（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕過去10年積極投入太陽能業務的中租控股，遭指控涉及光電弊案，中租今日聲明指出，遭指控的個案，分別為雲林縣二崙鄉行賄案，及台南小二甲光電弊案，經檢察官去年約談、調查，最後中租人員並未遭起訴，中租已對涉及二崙鄉行賄的凱智綠能科技要求解約，並向力暘集團提出損害賠償，以維護自身及投資人權益。

針對媒體報導，直指中租涉入光電弊案，成為背後藏鏡人，中租今日發布4點聲明，強調該公司嚴格要求員工須遵守法令規範，不允許任何違法違規行為，且簽約時對協力廠商也有明文要求，廠商不得有違法違規的行為。直言經檢察官調查後，並無中租員工遭起訴，足以證明員工沒有參與任何不法情事。

請繼續往下閱讀...

中租指出，檢察官調查的２個案件，其一為雲林縣二崙鄉行賄案，最後是凱智綠能科技總經理遭起訴，但媒體點名的2千多萬「賄款」其實是首期工程款，強調該案工程規模僅數千萬元，但因EPC協力廠商凱智綠能科技已遭起訴，中租將依規定提出解約，未來若能繼續承租，中租將另外找尋EPC協力廠商興建。

至於台南小二甲光電弊案，中租表示，該案為民間私人土地架設綠能光電案場，並未涉及投標，而是由力暘集團及旗下子公司先申請各案件，獲准後詢問中租是否願意合作，但在申請核准的過程中，遭控對公務員施壓。中租強調，經檢察官調查，中租相關人員並未涉及不法，但中租已提出「未完全遵守合約」，要求給予損害賠償。

中租今日發布的４點聲明如下：

1、 本公司明確嚴格要求所有主管同仁，從事所有公司有關的業務活動，必須遵守法令規範，不允許任何違法違規行為。

2、 相關案件業經檢察官詳細調查，足以證明同仁沒有參與任何不法情事。

3、 本公司投入太陽能產業相關領域已超過10年，長期以來，對於協力廠商更有嚴格要求規範，並在各類合約條款上載明，廠商不得有違法違規的行為。

4、 截至目前為止，本公司已設置超過4,400座太陽光電案廠，與數百家協力廠商合作。絕大部份廠商都確實遵守本公司合約規範，合法合規從事各種開發及相關業務。如有任何協力廠商涉及不法，本公司必立即終止合作，並依法主張權利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法