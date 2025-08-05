爆員工竊取2奈米機密外流 台積電︰透過司法程序捍衛技術

台積電爆員工違規竊取2奈米機密技術外流，遭解職並司法追查中。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日媒報導，晶圓代工廠台積電（2330）內部爆出疑似2奈米技術外洩事件，部分員工傳出在任職期間因涉嫌違規取得2奈米晶片製程的關鍵技術，已遭公司解職。公司回應，已對涉案人員「採取嚴格的懲處措施，並已啟動司法程序捍衛技術」。

日媒指出，2奈米為目前全球最先進的半導體製程，上述案件不僅牽涉營業機密，更可能影響台灣在全球晶片產業中的技術優勢與國家安全。涉案人員取得或意圖取得資訊的目的為何，目前仍在調查中，包括外洩資訊的可能去向、範圍，以及是否有其他人涉案等，皆列為司法追查重點。

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日媒引述多名知情人士報導，台積電內部一些前員工，任職時企圖取得並外洩2奈米晶片開發與生產的核心技術資料。台積電回應指出，近期「在例行監控中偵測到未經授權行為，進而發現營業秘密可能外洩情形」，目前已對涉案人員「採取嚴格的懲處措施，並已啟動司法程序捍衛技術」，但公司未透露具體外洩技術內容。

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