台積電嘉義AP7廠「上緊工安發條」，總部增派環安衛人力進駐協助（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）嘉義科學園區先進封裝廠區（AP7）工安事故頻傳，近2個多月以來共發生5起工安意外；台積電近期採全體總動員方式，公司加派環境安全衛生處人員進駐廠區，協助新建工程處與承包商執行工地安全衛生稽核，政府單位人員也加入工安輔導，以前所未有的創舉對施工安全管理「上緊工安發條」，以杜絕工安事故再發生。

南科管理局表示，台積電近期針對AP7廠提高施工安全管理，已採取全體總動員的方式，積極介入該廠施工安全管理，竹科總部已派安全衛生處的人員南下進駐嘉義廠區，每天進行工地稽核，傍晚邀集承攬工程廠商檢討缺失，每天上午施工前，工具箱會議也再三提醒各級承攬商，務必注意高風險作業，採取一切必要的安全措施。這是台積電為工地安全，前所未有的新措施。管理局在獲得勞動部授權之前，每月安排由專家學者組成的工安輔導團，協助維護工安及降低意外的發生。

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南科管理局並表示，該局尚未獲得勞動部授權辦理嘉義園區勞檢業務，目前復工程序由職安署南區職安中心依規定辦理中。該中心已於8月4日召開復工會議，後續將依復工程序進行現場檢查。

供應鏈廠商表示，台積電已屬工地管理嚴格的雇主，但台積電承攬工程的下包商眾多，有的若未能依標準作業或休息時間也逗留施工區，難以避免施工意外，需要多管齊下提高施工過程執行的嚴謹度。

台積電嘉義先進封裝廠於今年5月20日，發生1名工人從4樓高鷹架墜落，造成重傷；過幾天，又有1名工人意外被堆高機輾到小腿粉碎性骨折；5月26日上午承包商進行P1廠區變電箱吊掛作業，意外掉落並砸中工人，緊急送醫搶救卻不治；7月16日，P2廠區又發生工人被吊掛百公斤重的機電用冰水管砸到造成死亡；7月20日發生板車翻車意外，幸無人傷亡。

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