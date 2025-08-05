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宏碁幫大老邰中和新創公司 獲科林、鴻海、和碩、緯創入股

2025/08/05 11:15

宏碁共同創辦人、科技大老邰中和成立的智百特公司，獲科林研發、鴻海、和碩、緯創等科技公司入股。（圖:智百特提供）宏碁共同創辦人、科技大老邰中和成立的智百特公司，獲科林研發、鴻海、和碩、緯創等科技公司入股。（圖:智百特提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕由宏碁共同創辦人、科技大老邰中和成立的智百特公司（Zettabyte），今日宣布獲得來自美國半導體大廠科林研發（Lam Research）旗下創投子公司Lam Capital策略投資，同時本輪投資亦吸引鴻海（2317）、和碩（4938）與緯創（3231）等台灣科技龍頭企業共同參與。

智百特專注於人工智慧（AI）資料中心建置與基礎建設解決方案，打造一站式GPU雲端運算平台，協助建置高效、安全且具高度擴充性的AI資料中心。

智百特表示，本輪資金將用於支持公司拓展全球市場布局，並加速旗下Zsuite平台的開發進程。Zsuite專為IaaS（基礎架構即服務）與端對端最佳化所設計的解決方案，協助企業與政府單位有效降低總體擁有成本。

「Zettabyte正處於AI技術與基礎設施革新的交會點上。」Lam Capital董事總經理Kevin Chen表示，「我們很高興能參與此次投資，支持他們推動新一代AI資料中心基礎架構的發展，也期待與Zettabyte共同推動半導體與AI生態系的下一波創新。」

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