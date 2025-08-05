通膨失控！伊朗實施貨幣改革 面額直接砍4個零

伊朗推動貨幣改革，里亞爾面額直接砍掉4個零。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕長達數十年的通貨膨脹和經濟困境，導致伊朗貨幣里亞爾（rial）大幅貶值，近期，伊朗啟動貨幣改革，預計將把貨幣面額直接砍掉4個零。

《金融時報》報導，伊朗議會經濟委員會近日批准了1項旨在重新定義該國貨幣的政府法案，委員會主席胡塞尼（Shamseddin Hosseini）表示，新貨幣仍會稱為里亞爾，將以1萬舊里亞爾兌換為1新里亞爾，並細分為100戈赫蘭（Gheran）。

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胡塞尼表示，提案減少里亞爾面額大小旨在簡化會計和財務計算，並降低印鈔成本。由於國際制裁，伊朗貨幣大幅貶值，這些制裁也使得伊朗脫離了全球銀行體系，並扼殺了該國經濟。

自從6月以色列和伊朗爆發為其12天的戰爭以來，政治不確定性持續存在，里亞爾近日進一步走弱。

伊朗自1990年代以來，一直都在考慮實施貨幣改革。該法案必須正式提交議會批准，最終需要獲得負責審查立法的機關憲法監護委員會（Guardian Council）批准才能正式生效。委員會副主席嘉德里（Jafar Ghaderi）表示，砍掉這麼多零不會對通膨產生任何影響，但將可以降低交易成本。

不過，分析師則認為，除非同時進行通膨控制和金融改革，否則這種「表面功夫」仍無法緩解伊朗的任何經濟問題。

伊朗並非唯一考慮貨幣改革的國家，在過去25年裡，包括土耳其、羅馬尼亞和尚比亞在內的一些國家，在經歷失控的通膨導致民眾日常交易需要攜帶大量紙幣後，都將貨幣面額砍了幾個零。

除了通貨膨脹之外，伊朗的經濟還面臨其他挑戰，包括過度依賴石油收入和補貼、長期管理不佔以及與政治菁英過於密切的裙帶關係。對銀行和石油出口的制裁限制了伊朗的收入，並減少了外國投資。

經濟學家表示，如果制裁沒有鬆綁，伊朗幾乎無法扭轉經濟頹勢。在以色列6月襲擊引爆衝突之前，德黑蘭一直在與美國進行談判。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）向《金融時報》表示，如果美國同意賠償戰爭期間造成的損失，並保證伊朗不會在談判期間再次受到攻擊，德黑蘭願意恢復談判。

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