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台灣要小心了！新加坡「國家級隊伍」出手 拚新一輪經濟轉型

2025/08/05 10:34

導新加坡經濟韌性小組（SERT）的副總理兼貿工部長顏金勇。（美聯社資料照）導新加坡經濟韌性小組（SERT）的副總理兼貿工部長顏金勇。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對全球新關稅結構帶來的長期挑戰，新加坡政府正採取重大行動，已成立5個新的高層級委員會，全面檢討國家經濟策略，旨在為這個城市國家制定新的長期發展藍圖，以在全球競爭中殺出重圍。

《聯合早報》報導，領導「新加坡經濟韌性小組」（SERT）的副總理兼貿工部長顏金勇4日宣布，此次經濟策略檢討的核心目標，是在變動的全球局勢中，為新加坡的企業與勞工爭取更好的機會。

這5大委員會將分別針對5個關鍵面向進行策略檢討並提出建議，包括：強化新加坡的全球競爭力、利用科技創新把握新機遇、強化新創生態系、增強本地人力資本，以及協助企業與勞工適應經濟轉型。

值得注意的是，這5個委員會將由較年輕的政務官聯合領導，並廣納來自私人企業與工會的45名代表。顏金勇對此表示，年輕團隊或許能以全新的視角，提出更大膽的想法與建議，而資深官員則從旁提供經驗。

顏金勇在記者會上坦言，新的全球關稅結構，對於新加坡長期賴以發展的多邊貿易體系，是一項重大的長期挑戰。他強調：「在這特殊時刻，重新審視我們的關鍵經濟策略，確定前進的方向，至關重要。」

這並非新加坡首次進行此類大規模經濟檢討，先前在2009年與2016年金融危機及轉型期間，也曾成立類似的委員會。此次的檢討報告，預計將於明年年中完成。

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