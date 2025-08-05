晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》能率：佳能漲停 母以子貴股價大漲

2025/08/05 10:13

佳能漲停、能率母以子貴股價大漲。（擷取自官網）佳能漲停、能率母以子貴股價大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕自動化大展8月20日即將登場，光學鏡頭佳能（2374）股價直奔漲停，母公司能率（5392）母以子貴也跟著大漲，開盤一度站上40元大關、漲幅逾9%，但隨即賣壓出籠，截至9:44分為止，股價上漲2.4元、暫報39.05元、漲幅6.5%，成交量超過1.3萬張。

能率集團近幾年來佈局AI、車用及機器人市場，除與日商Living Robot合資成立「能率智能科技」外，創投公司能率亞洲（7777）更入股美國機器人新創業者Mantis Robotics，佳能更順勢成為Mantis Robotics供應商，接獲近距離接觸感測器訂單，取得協作機器人以及人形機器人訂單門票。

觀察三大法人動態，7月外資買超能率3216張、自營商賣超365張；昨日外資則賣超428張、主力也賣超282張；法人分析，能率近期股價自30元左右直衝40元大關，欲挑戰近期前波高點41.1元，呈現高檔震盪，投資人後續可多關注法人動態。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財