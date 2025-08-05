焦點股》能率：佳能漲停 母以子貴股價大漲

佳能漲停、能率母以子貴股價大漲。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕自動化大展8月20日即將登場，光學鏡頭佳能（2374）股價直奔漲停，母公司能率（5392）母以子貴也跟著大漲，開盤一度站上40元大關、漲幅逾9%，但隨即賣壓出籠，截至9:44分為止，股價上漲2.4元、暫報39.05元、漲幅6.5%，成交量超過1.3萬張。

能率集團近幾年來佈局AI、車用及機器人市場，除與日商Living Robot合資成立「能率智能科技」外，創投公司能率亞洲（7777）更入股美國機器人新創業者Mantis Robotics，佳能更順勢成為Mantis Robotics供應商，接獲近距離接觸感測器訂單，取得協作機器人以及人形機器人訂單門票。

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觀察三大法人動態，7月外資買超能率3216張、自營商賣超365張；昨日外資則賣超428張、主力也賣超282張；法人分析，能率近期股價自30元左右直衝40元大關，欲挑戰近期前波高點41.1元，呈現高檔震盪，投資人後續可多關注法人動態。

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