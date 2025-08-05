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焦點股》富喬：投信砍光認錯回補！ 股價創新高

2025/08/05 10:00

富喬股價看回不回，持續創高。（取自官網）富喬股價看回不回，持續創高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕因AI（人工智慧）伺服器與800G網通交換器需求強勁，玻纖布材料供應吃緊，上個月全球玻纖材料供應商日東紡（Nittobo）宣布自8月1日起旗下複合材料事業本部相關玻纖產品售價全面調漲20%，帶動玻纖布台廠富喬（1815）股價發動，但投信法人卻在7月下旬連續大賣3個交易日近1萬張，幾乎出清持股，隨著富喬股價看回不回，投信認錯回頭，已連3天買超合計5779張，富喬今日早盤股價一度大漲近5%、來到58元，再創波段新高。

截至9:38分左右，富喬股價上漲1.27%，暫報56元，成交量逾7.2萬張，上下震盪約4.52%。

富喬今年提高資本支出，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利佈局並進入量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重。針對800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品，也通過客戶認證，因應客戶強大需求，將於下半年提升出貨比重。該公司預估，隨著AI伺服器、800G交換器相關Low DK產品出貨持續放大，Low DK先進製程的產能比重將由目前的20%，到第4季可提升至50%以上。

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