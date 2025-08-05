晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》台達電：一舉飛躍600元 創新天價

2025/08/05 09:44

台達電受惠於輝達欽點成為下一代產品合作夥伴，下半年營運前景看旺。（記者方韋傑攝）台達電受惠於輝達欽點成為下一代產品合作夥伴，下半年營運前景看旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於輝達（NVIDIA）欽點成為下一代產品合作夥伴，下半年營運前景看旺，股價漲勢不斷，今日開盤跳空開高並一舉飛躍600元大關，在買盤強力買進之下觸及627元，再創新天價，一度大漲5.73%，截至上午9時28分暫報622元，漲幅4.89%，成交量6272張。

台達電統計，集團內部AI相關營收比重已接近3成，以AI伺服器電源與冷卻解決方案為主要貢獻來源，其中資料中心液冷系統市占率高、供不應求，下半年仍有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國。

台達電看好公司成長動能可望延續到下半年，因應輝達新的AI伺服器架構，集團將強化下一代電源機櫃規格，預計將導入利基型的高壓直流設計，深化AI資料中心布局。管理層未來將持續強化服務性業務的團隊規模，審慎觀察是否透過併購進一步擴展。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財