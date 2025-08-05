焦點股》台達電：一舉飛躍600元 創新天價

台達電受惠於輝達欽點成為下一代產品合作夥伴，下半年營運前景看旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於輝達（NVIDIA）欽點成為下一代產品合作夥伴，下半年營運前景看旺，股價漲勢不斷，今日開盤跳空開高並一舉飛躍600元大關，在買盤強力買進之下觸及627元，再創新天價，一度大漲5.73%，截至上午9時28分暫報622元，漲幅4.89%，成交量6272張。

台達電統計，集團內部AI相關營收比重已接近3成，以AI伺服器電源與冷卻解決方案為主要貢獻來源，其中資料中心液冷系統市占率高、供不應求，下半年仍有新客戶加入。液冷產品前段組裝在台灣，最終系統於美國完成，目前正考慮將部分中段製程轉移至泰國。

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台達電看好公司成長動能可望延續到下半年，因應輝達新的AI伺服器架構，集團將強化下一代電源機櫃規格，預計將導入利基型的高壓直流設計，深化AI資料中心布局。管理層未來將持續強化服務性業務的團隊規模，審慎觀察是否透過併購進一步擴展。

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