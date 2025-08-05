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AI將消滅白領工作！前Google高層：未來15年將是人類社會煉獄

2025/08/05 14:04

Google前高層加多（Mo Gawdat）警告，人工智慧（AI）將導致社會進入長達10年以上的嚴重混亂與困境。（路透）Google前高層加多（Mo Gawdat）警告，人工智慧（AI）將導致社會進入長達10年以上的嚴重混亂與困境。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕前Google高層加多（Mo Gawdat）警告，人工智慧（AI）將導致社會進入長達10年以上的嚴重混亂與困境，因為AI將會把大量白領工作給淘汰掉，而這場「地獄」最快將在2027年開始。

曾擔任過Google X商務長的加多，週一（4日）登上英國創業家巴特利特（Steven Bartlett）的Podcast節目，描繪了AI革命帶來的大規模失業、經濟不平等與社會動盪的黯淡景象。他預測：「未來15年將會是地獄，之後才會迎來天堂。」

加多目前經營AI新創公司 Emma.love，該公司專注於情感與人際關係導向的 AI，目前公司只有3個人。他說：「這家公司在過去可能需要 350 位工程師」、「事實上，連 Podcast 主持人這份工作都會被取代。」

加多特別警告說，「白領工作的終結」將在 2020 年代後期展開，這將徹底改變社會的運作方式。不同於過去主要影響藍領勞動力的技術革命，他指出這一波自動化浪潮，將針對受過教育的專業人士與構成現代經濟支柱的中產階級，而這波人力淘汰，將導致極為嚴重的經濟不平等。

除了經濟問題外，加多也預見社會將因此劇變而出現嚴重後果。他表示，AI 將引發「嚴重的社會動盪」，人們在失去工作與人生目標的同時，會出現心理健康問題惡化、孤立感增加與社會撕裂加劇的情況。

加多說：「除非你是那 0.1% 的頂層人士，否則你就是個農奴。中產階級將不復存在。」儘管他的預言十分悲觀，不過加多仍表示，這段「地獄期」結束後，將迎來「烏托邦時代」，也就2040年之後，屆時人們將不再需要從事重複且枯燥的工作。

根據加多的說法，屆時人類將不再被「消費主義與貪婪」驅動，而是由「愛、社群與靈性發展」所引導。加多認為，政府、個人與企業都必須積極採取對策，例如推動全民基本收入，以協助大家度過轉型期。

不過加多也強調，未來仍然可以根據當今社會的選擇而改變，在很大程度上，取決於現在社會在有關監管、公平取用技術，以及 AI 演算法「道德程式設計 」等方面的決策影響。

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