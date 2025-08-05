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壓垮美股市場最大風險 ! 美媒曝 :不是關稅、是「這家公司」

2025/08/05 13:47

美媒報導，美股屢創新高背後，輝達市值變化成為美股的最大風險，而非關稅。（路透）美媒報導，美股屢創新高背後，輝達市值變化成為美股的最大風險，而非關稅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當全球關注關稅升高與貿易政策轉變對市場的衝擊時，真正的潛在風險，或許藏在那些砸下數千億美元的人工智慧資本支出裡。《巴隆週刊》指出，投資研究機構Gavekal負責人加夫（Louis Gave）警告，美股屢創新高背後，市場對AI支出的依賴性已經達到危險水位，而最大受益者輝達（NVIDIA）可能也是市場潛在的脆弱點。

據報導，自2022年ChatGPT問世以來，美國股市總市值暴增了23兆美元（約新台幣688兆元），超越日本、歐洲與英國的市值總和。雖然目前AI相關資本支出占美國GDP約11%，尚不及1999年網路泡沫時的瘋狂程度，但加夫指出，當年科技股泡沫也是在市場普遍認為成長具「結構性」時膨脹並崩塌。

不同的是，這波AI支出正使得原本資產輕盈的科技巨頭如微軟、Meta與Alphabet轉向「資產密集型」企業，而輝達則成為這波轉變下最大的資金承接者。

加夫擔憂，若這些龐大投入最後無法轉化為實質生產力，反而會成為市場估值的反噬因素。他指出，近期半導體設備股的低迷，可能正是市場即將面臨調整的前兆，消費者可能也在重新考慮支出。

東京威力科創（Tokyo Electron）在上週指出，仍看好高階晶片（如輝達晶片）的需求，但坦言邏輯晶片製造商的投資意願顯著減弱。荷蘭設備大廠ASML在7月中亦表示，無法保證2026年後的成長，並對地緣政治與關稅不確定性發出警訊。

加夫表示，半導體資本支出週期也可能開始感受到中國禁令的壓力。近年來，中國在建立自身半導體供應鏈方面投入龐大，旨在減少對外國技術的依賴。如今，在多個次產業中，中國的推進速度已超出大多數人的預期。

令人關注的是，儘管整體半導體與設備廠股價承壓，輝達股價卻持續創高，市值已來到4.2兆美元（約新台幣125.6兆元）。加夫提醒，輝達自2000年上市以來，曾有7次市值腰斬的紀錄，一旦這樣的回檔再度上演，衝擊恐不只限於個股，還可能波及整體市場。

現在市場需要思考的是，如果AI失速，那下一個成長引擎在哪裡？

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