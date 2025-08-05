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廣積全年雙位數成長 日本機器人專案年底發酵

2025/08/05 09:32

廣積指出，目前日本3大新客戶專案均為ODM或系統整合類型，主力產品包括工業主機板與相關周邊系統。（廣積提供）廣積指出，目前日本3大新客戶專案均為ODM或系統整合類型，主力產品包括工業主機板與相關周邊系統。（廣積提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠廣積（8050）今年上半業績年增32.36%，考量第3季大環境仍然存在不確定性因素，管理層預估上下半年營收比重呈現「五五波」，全年目標維持雙位數成長。公司於日本市場的布局可望於第4季開始發酵，現已斬獲多家客戶新單，包括提款機、機器人與其他專案排定第4季進入小量生產，明年可望放量貢獻、挹注營運火力。

廣積指出，目前日本3大新客戶專案均為ODM（原廠委託設計製造）或系統整合類型，主力產品包括工業主機板與相關周邊系統，其中提款機應用出貨穩定，AMR（自主移動機器人）產品則已由兩家日本客戶導入實驗性部署，另有1案因簽署保密協議不便說明應用細節。所有專案將自今年第4季導入量產，預估提款機、AMR產品明年出貨量將明顯提升。

廣積觀察，儘管日本市場今年前3季表現保守，占公司整體營收比重有限，但隨3大案同步發酵，且ODM合作模式可望持續擴展至其他垂直應用，明年貢獻度有機會提升至10%，成為亞洲區域中繼中國大陸後的重要戰略市場。

產能規劃方面，廣積位於越南的新廠預計今年第四季完成硬體建置並進入試產，新廠土地採長約租賃制，初期鎖定供應東協國家需求，將與台灣既有廠區採彈性搭配方式生產，對應區域市場的交貨時效與關稅政策。未來仍會視個別專案的應用區域，靈活調整生產據點。

至於近期美國再度對中國等地產品加徵關稅，廣積坦言雖多數產品目前仍屬「232免稅品」清單內，暫未受波及，但仍需留意報關型態與包裝方式。例如若主機板與變壓器（adapter）分開出貨，有可能導致部分組件被課稅，因此公司會與客戶協調，盡量以整機出貨方式處理。

技術與產品應用方面，廣積近年持續研發AI相關解決方案，目前邊緣AI產品營收佔比仍在10%以下，但在日本AMR應用推動下已有初步成果。未來仍將聚焦智慧交通、零售自動化與公共系統等場景的AI化需求，並藉由新規格平台推動差異化布局，持續爭取新單。

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