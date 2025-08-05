台灣駐處遭更名降等！擬限制晶片出口反擊 南非媒體1文坦言傷很大

南非外交部在未與我國協商下，日前以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。。（路透檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為反制南非政府片面違約將台灣兩辦事處降等、更名，外交部日前宣布將考慮限制晶片出口到南非，外媒報導分析，這可能會阻礙南非獲得用於驅動機器人和人工智慧（AI）等先進技術的半導體。

南非政府自去（2024）年10月起，兩度致函我國外交部，要求駐南非代表處遷離首都普斯托利亞，日前南非外交部更在未與我協商下，發布政府公報逕自將我國在南非兩個代表處名稱改為「台北商務辦事處」，更擅改地址改列為約翰尼斯堡。

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對於南非政府片面將我駐南非代表處更名及降等，外交部也於上月29日祭出反制措施，研議限制晶片輸往南非，並嚴正呼籲南非政府儘速與台磋商。

南非媒體《ITWeb》報導，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良表示，任何措施的細節尚未最終確定，儘管台灣在全球半導體生產中佔據主導地位，但目前並不是南非的主要晶片供應商。

但Belgian Campus iTversity研究協調員Japie Greeff表示，機器人技術和其他新興技術嚴重依賴台灣製造的先進晶片組，任何中斷都可能嚴重影響全球的創新、成本和部署。

他強調，儘管有其他供應商，但台灣在先進晶片製造領域佔據主導地位。「非洲的許多數據中心都採用台灣製造的晶片，這直接影響了我們採用這些數據中心內託管的新興技術。」

MCom首席講師Ernst van Biljon則表示，台灣考慮採取出口限制措施是1個「嚴重的危險信號」，從電信、工業自動化到智慧設備和數據基礎設施，半導體對一切都至關重要，他說台灣若採取行動，這將對當地產生深遠的影響。

Ernst van Biljon說：「限制將造成南非的創新週期、硬體推出的延遲，還會增加技術成本，製造業部門和數位化步伐緩慢。」

南非資訊通信技術協會首席執行長Jannie Zaaiman則認為，這項限制雖不太可能立即造成混亂，但從長遠來看，卻可能會阻礙南非獲得人工智慧（AI）開發、5G基礎設施和高效能運算所需的技術。

IDC南非公司董事總經理Mark Walker認為，影響將因行業而異，依賴SKD（Semi Knock Down，部分拆解）等PC製造商，可能受到的打擊最為嚴重。

南非聯合政府成員之一的「民主聯盟」（Democratic Alliance, DA）議員史密斯（Ryan Smith）對此表示，台灣半導體晶片是任何現代電子設備生產中的關鍵部分，例如，當地汽車行業依賴這些晶片，每年汽車出口額約為3000億蘭特（約新台幣5003億元）等，創造了數以萬計的當地就業機會。

他說，「未來的經濟成長需要半導體晶片」，南非政府必須採取措施與台灣政府進行談判，以確保取得這項無可取代的關鍵技術，並重申，錯誤的外交政策決定和破壞性的經濟外交議程導致南非經濟陷入困境。

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