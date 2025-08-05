比特幣迎來被詛咒的8月 羅伯特清崎：若崩盤將加倍買入比特幣

暢銷書《富爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）表示，他期待比特幣8月詛咒發生，且若真的發生，他將加倍買入比特幣。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據過往數據顯示，加密貨幣市場每逢8月通常會出現交投情緒萎靡轉冷、主流幣種價格暴跌等情形，同時也是比特幣的慣性殺盤月。隨著時序邁入8月，引發投資人擔憂比特幣「8月詛咒」再現。對此，暢銷書《富爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，稱他期待比特幣8月詛咒發生，若真的發生，他將加倍買入比特幣。

綜合媒體報導，羅伯特清崎週一（4日）在社交平台X發文指出，所謂的「比特幣8月詛咒」會把比特幣價格打到9萬美元（約新台幣269.2萬元）以下嗎？他希望會。

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羅伯特清崎透露，今年夏天他參加了「The Collective」和「Limitless Financial Education Event」2場令人興奮又富有教育意義的活動，從拉里·萊帕德（Larry Lepard）、吉姆·理查茲（Jim Rickards），以及其他股票、債券、房地產、黃金、白銀和比特幣的大師們那裡，學習到未來的趨勢。

羅伯特清崎稱，如果比特幣的8月詛咒真的來臨、價格暴跌，他已準備好要加倍買進了。

羅伯特清崎認為，比特幣本身並非問題，真正的問題是美國龐大的國債與聯邦體系中管理失當的決策者，並指所謂的比特幣「8月詛咒」，最終可能讓真正的比特幣持有者變得更富有。

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