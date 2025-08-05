黃金重回3400美元？金價連3漲登近2週高點

週一（4日）黃金價格。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕上週的經濟數據，強化了聯準會（Fed）的降息機率，週一（4日）黃金價格連續第3個交易上漲。

紐約黃金期貨上漲0.8% ，報每盎司3426.4美元；黃金現貨價上漲0.3%，報每盎司3372.15美元，7月24日來最高。

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《路透》報導，RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「9月降息機率增強了一些，甚至12月再次降息的機率也上升了，這和通膨逆風同時發生，我認為對黃金來說非常有利。」

上週公布的數據顯示，美國7月就業成長比預期疲軟，前兩個月非農就業人數大幅下修了25.8萬人，代表勞動力市場情況急遽惡化。

此外，Fed偏好的通膨指標、美國個人消費支出（PCE）物價指數，6月上升0.3%，5月修正為增加0.2%，反映部分商品受關稅影響開始漲價。

據芝商所（CME）FedWatch工具，交易員估9月有85%的機率降息，從一週前的63%明顯上升。

其他部分，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，總統川普上週對多國實施的關稅，在持續協商期間很可能保留而不會降低。

根據川普的行政命令，川普對加拿大多數商品課徵35%關稅、對印度課徵25%關稅、台灣20%、瑞士達到39%。

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