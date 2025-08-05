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你還在機場亂丟行李條？「這原因」恐成詐騙幫兇！

2025/08/05 11:13

搭機時旅客的托運行李會被綁上行李條，但有網友警告，旅客在機場隨手丟棄行李條的行為，可能會成為新型詐騙手法的突破口。（彭博）搭機時旅客的托運行李會被綁上行李條，但有網友警告，旅客在機場隨手丟棄行李條的行為，可能會成為新型詐騙手法的突破口。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有機場員工在社群平台上警告，旅客在機場行李提領區隨手丟棄行李條的行為，可能會成為新型詐騙手法的突破口。外媒報導，一名自稱是達美航空（Delta Air Lines）行李理賠部門經理的網友日前在美國社群平台Reddit上發文，表示近來他所在的部門，正接獲大量利用他人行李條資訊，所進行的虛假行李遺失理賠申請，呼籲大家「務必回家後再處理行李條」。

《紐約郵報》報導，這名自稱是達美航空行李理賠部門經理的網友，在Reddit上指出，最近出現大量以丟失物品為由提出的「詐騙性理賠申請」，這些申請人利用他人丟棄的行李條進行詐騙。他在文中指出：「這些人會觀察誰在行李領取區撕掉行李條，然後利用上面的資訊申請理賠，」

據他自己處理過的實際案例，這種行為已經對真正有理賠需求的乘客造成困擾與延誤。因此他建議旅客，等回到家、或至少離開機場後，再將托運行李上的行李條給移除。

他強調：「請小心，不要在機場就把行李條撕下，光是這些資訊就足以讓人利用你的旅行行程資料，來進行詐騙理賠。」

這篇文章引起了熱烈迴響，許多網友分享了自身經驗與建議。有人指出：「不只是行李條，登機證也是要當心，若下次你走到座位時，發現有人已經坐在那裡，這也別太驚訝。」

還有人開玩笑地說：「看來我直到下次出門才撕掉行李條的策略反而有效了。」有人還提到說：「日本在行李領取處的出口附近，設有專門丟棄行李條的安全回收箱，現在我終於知道為什麼了。」還有網友補充說：「另外，也不要把行李條丟在飯店房間裡。以我曾在飯店工作的經驗，有幾次就是有人利用房客留下的行李條進行詐騙。」

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