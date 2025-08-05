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他從小和兒子說「家裡沒錢」竟埋下退休後親子決裂的種子

2025/08/05 10:44

日本一名65歲男子從小就和兒子說家裡沒錢，然後節儉度日，埋下退休後親子決裂的種子。老人示意圖。（彭博）日本一名65歲男子從小就和兒子說家裡沒錢，然後節儉度日，埋下退休後親子決裂的種子。老人示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕退休時財務自主、不虞匱乏，是許多人努力工作的目標，但如果為了達成這個目標，捨棄過多的話，那或許就不是件好事。日本一名65歲男子伊東先生（化名）年輕時坐領高薪，但卻過得相當節儉，到了退休那一年，他的存款超過2200萬日圓（約455萬元新台幣），並和妻子一起領著每月25萬日圓（約5.17萬元新台幣）的退休年金，房貸也早已還清，乍看之下生活無虞，但伊東先生卻有著極大的遺憾，就是與獨子阿聰（化名）的關係，這讓伊東先生相當後悔，甚至感嘆「當初可能省得太過頭了。」

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，伊東先生還在工作時，年收入最高大約來到800萬日圓（約166.5萬元新台幣），加上妻子有打工兼職，家庭年收入曾超過1000萬日圓（約207萬元新台幣），因此家中經濟狀況稱不上貧困。

但伊東先生很早就為退休生活打算，很常和家人說「我們沒錢」，並用此當理由節省開銷。當時伊東一家人住在屋齡50年的老屋，只做了最基本的整修，衣服大多是從平價連鎖店或二手市場採購，每個月最多只會外食一次，旅遊也只會去當天往返的近郊地區。

阿聰自然和父母一起過著節儉生活，這並不是伊東先生不愛兒子，而是他本來就出身貧寒，因此認為小孩子不需要太過奢華，但伊東先生現在回想起來，認為自己可能做得太過分了。

舉例來說，阿聰準備考大學時，伊東先生的節省個性依然沒變。補習費、考試費樣樣都要錢，負擔不小。阿聰的成績考不上國立，只好選擇私立大學。就連這時候，伊東先生也對他說了不少條件，叫阿聰最多只能報名3所大學，太遠的學校就不要去，因為交通費太貴，然後也叫阿聰別報名校內交際活動比較多的學校，因為去了之後會很辛苦，還是選擇一間單純點的大學比較好。

阿聰後來依照這些條件上了大學，還申請學貸來繳納自己的學費，而大學畢業後他先住在家裡，直到約3年後，伊東先生認為阿聰該獨立生活了，因此叫阿聰搬出去自己住。而那一年伊東先生正好52歲，他認為在卸下育兒重擔後，終於可以好好享福了。

在65歲之前，伊東先生就提早把房貸還清，之後還花了一筆錢把老屋重新裝潢，並準備好房間，若阿聰之後結婚，來訪時有個地方可以住，但當他向阿聰報告新家重建的消息時，阿聰卻感到非常驚訝，甚至表情有點尷尬，從那之後，阿聰的回家次數驟減，甚至連過年也不再回家。

看到妻子感到落寞，某天伊東先生忍不住質問阿聰：「你現在是不是根本不在乎爸媽了？」然而阿聰壓抑已久的怒火終於爆發，讓伊東先生嚇壞了。

阿聰平靜地說：「從小你們就一直和我說沒錢沒錢，所以我總是一直忍耐，不敢說出自己想要的東西，也放棄了心目中的大學。也許如果當初我上了其他大學，我現在的工作都會不同。我只好退而求其次讀現在的大學，還去借了學貸，直到現在都還在還貸款。但結果你們其實是有錢的吧？居然還有餘裕把房子重建，真讓我驚訝。你們是把自己的生活擺在孩子的幸福前面了吧？那就自己過你們的老年生活吧。」

伊東先生對於阿聰的想法感到十分意外，而直到現在，伊東先生與兒子的聯繫只剩下最低限度，也不再談及未來是否能看到孫子。儘管伊東先生退休金無虞，也有房子，身體狀況也還可以，但他的心裡卻是空虛的，對兒子感到愧疚，也對孤單的妻子感到抱歉。

報導提到，節儉是為了家人，也是為了避免浪費和老後準備。但是那句「我們沒錢」的口頭禪，對阿聰來說，卻變成了強迫忍耐的象徵。若只教會孩子忍耐，卻不讓他明白理由，這份壓抑會持續累積，成為心結，與其說「我們家沒錢，不行」，還不如用真誠而坦率的方式表達，如「根據我們的情況，這是比較合適的選擇」，也許結果是一樣的，但小孩聽到後的感受卻會是大不相同。

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