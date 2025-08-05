27歲的他靠「1心態3改變」！從卡奴到每月額外賺6萬元

曾因衝動消費，入不敷出的27歲小學教師貝克，為了擺脫卡奴，徹底改變消費心態，如今無需動用薪水，即可償還信用卡帳單。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾因衝動消費，入不敷出的27歲小學教師貝克（Maddie Baker），為了擺脫卡奴，徹底改變消費心態，「我需要存更多的錢，我需要少花錢」，有了此心態後，除學習如何減少衝動消費外，他還將省錢方法變成嗜好，並透過分享自己教師生活的視頻，增加收入，每月最多能賺2000美元（約新台幣6萬元），如今她無需動用薪水，即可償還信用卡帳單。

CNBC報導，貝克說，6年前當她開始教幼兒園時，她是1個衝動消費的人，每當教學遇到困難時，我都會立刻從工作崗位上跳到商店，因她應對壓力的方式，就是花錢。

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不僅如此，她每天至少買1次咖啡，經常購買新衣服，並在假期中揮霍金錢。

然而，衝動消費已經失控，為了避免信用卡債務，她陷入了“可怕的循環”，只能靠工資過活。

貝克幾乎把所有的薪水都用來還信用卡了。由於她每月只領1次工資，這讓她的生活來源常常捉襟見肘，迫使她不得不依賴信用卡來支付新的開支，讓她陷入了不斷向自己借錢的循環之中。

她嘗試了各種方法來賺外快，如暑假期間，她給孩子們輔導課，賣衣服，還捐血，但她說，這些似乎都無法維持她的生活。

在厭倦了卡奴生活後，為徹底重新開始，於是他改變了消費心態，「我需要存更多的錢，我需要少花錢」。

隨著心態改變了，除了學習如何減少衝動消費外，她還找到了其他省錢的方法，並在TikTok上製作影片來增加收入。讓她感到欣慰的是，許多原本為了省錢而進行的活動，現在也變成了興趣。

她喜歡自己塗指甲、在家做拿鐵，以及自己做飯以避免外出用餐。並在TikTok上，她透過分享自己教師生活的視頻，每月最多能賺2000美元。

現在，她的支票帳戶裡有足夠的錢，足以支付每月的信用卡帳單，而不必依賴薪水。

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